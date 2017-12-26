Çat kapı kaza!

Akılalmazkaza dün Karabük'te meydana geldi. Emrah Lort(22), kullandığı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkanaraç, 80 metrelik uçurumdanyuvarlanmaya başladı. Hızlaaşağı inen kamyonet, taklaatarak içerisinde kimseninyaşamadığı RamazanTamaç'a ait tek katlı boşevin çatısına düştü. Kendi çabasıyla araçtan çıkan sürücü Lort, evin önündeki çimenlerin üzerine atladı. Yardım çığlıkları atmaya başladı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler tarafından sedyeye konulan yaralı sürücü yanında bir kişi daha olduğunu söylemesi üzerine ekipler çevrede ikinci kişiyi aramaya başladı. Evin çevresindeyapılan araştırmada başkakimseye rastlayamadı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
SÜRÜCÜ YARALI KURTULDU
Taklalar atarak 80 metrelik uçurumdan yuvarlanan kamyonet evin çatısına uçtu. Araç hurda yığınına dönerken, sürücü şans eseri hayatta kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.