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Çat kapı !

’te kontrolden çıkan kamyonet, 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Bir evin çatısına düştü

Çat kapı kaza!
Akılalmaz dün 'te meydana geldi. Emrah Lort (22), kullandığı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, 80 metrelik uçurumdan yuvarlanmaya başladı. Hızla aşağı inen kamyonet, takla atarak içerisinde kimsenin yaşamadığı Ramazan Tamaç'a ait tek katlı boş evin çatısına düştü. Kendi çabasıyla araçtan çıkan sürücü Lort, evin önündeki çimenlerin üzerine atladı. Yardım çığlıkları atmaya başladı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler tarafından sedyeye konulan yaralı sürücü yanında bir kişi daha olduğunu söylemesi üzerine ekipler çevrede ikinci kişiyi aramaya başladı. Evin çevresinde yapılan araştırmada başka kimseye rastlayamadı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


SÜRÜCÜ YARALI KURTULDU
Taklalar atarak 80 metrelik uçurumdan yuvarlanan kamyonet evin çatısına uçtu. Araç hurda yığınına dönerken, sürücü şans eseri hayatta kaldı.



Ali Faik ATAY
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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