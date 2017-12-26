Tuzla'da atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklanan koku bir çok vatandaşı hastanelik etmişti. Kokuya neden olan kimyasalı döken 4 kamyon yakalandı.
KOKUYA NEDEN OLAN MADDE
İncelemelerin ardından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) açıklamada bulunarak, "Tuzla'da İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerinde etkili olan kokunun nedeni; metal ve tekstil sanayisinde kullanılan Tetrachior Cezhene ile Trichloro Ethene maddesi." bilgisini vermişti.
KAYITLAR İNCELENDİ
Tuzla'da atıksu kolektör hattına kaçak kimyasal atık deşarj edilmesinin ardından Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tüm kamera kayıtlarını inceledi.
Ekipler olay günü bölgede çalışan vidanjörleri belirledikten sonra geniş çaplı araştırma başlattı. Vidanjörler Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince örnek alınmak üzere Orhanlı Polis Merkezi Amirliğine getirildi.
TEK TEK NUMUNE ALINDI
Çevrede bulunan çok sayıda vidanjör polis karakolunun önünde örnekleri alınmak üzere bekletildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin polis merkezine gelmesiyle birlikte vidanjörlere yapılan incelemeler başladı. Olay yeri inceleme ekipleri vidanjörlerden tek tek numune alırken, polis merkezi bahçesi adeta vidanjör otoparkına döndü. Alınan numuneler laboratuvara gönderildi.
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Doğa ve çevre katili bu sorumsuzlara en ağır yasal cezaları vermek gerekiyor.Cezalar yetersiz geliyor ve caydırıcılık etkisi yoksa gereken ağır cezaları çıkarıp uygulamaya almalıyız. Unutmayalım doğayı ve çevreyi evlatlarımızdan emaneten aldık.Onlara neyi ve nasıl teslim edecez?Bu sorunun cevabı tüm vatandaşları bağlar.
Türkiye'mizde bu hoş olmayan görüntüler olmasın İnşallah ülkemizin sanayisi çok güçlü üretimler yapsın ama tertemiz sanayi çevre önlemlerini alarak üretsin.
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