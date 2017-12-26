Minibüsü sopayla kullanan sürücü yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu Yakası'na geçerken ayaklarını camdan çıkarıp elindeki sopayla minübüsü kullanma görüntülerini sosyal medyaya yükleyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında görüntüleri inceleyen polis ekipleri 34 JGM 31 plakalı işçi taşıma minübüsünü kullanan şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu sürücü İbrahim E. gözaltına alındı.
'YAPTIĞIMDAN PİŞMANIM'
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheliye yönelik TCK 179. Maddesinden kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığını tehlikeye sokacak şekilde trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmaktan yasal işlem yapıldı. İşlemlerin tamamlanması için Kavacık Polis Merkezi'ne gönderilen şüpheli basın mensuplarına 'Yaptığımdan Pişmanım' dedi.
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Sonuç? İfade ve sonrasında aramıza katılmasına göz yumma mı? Yoksa ehliyetine el koyma mı?
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