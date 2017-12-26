İstanbul Tuzla'da atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan yayılan yoğun koku büyük paniğe oldu.

Sabah saatlerinde Maltepe sahilinde balıkların karaya vurmasının ardından, dün akşam da İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerinde akşam saatlerinde çevreye yoğun bir koku yayıldı.

Koku, çok sayıda kişinin özellikle de çocukların hastalanmasına yol açtı. Çevredekiler, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle hastanelere giderken, görevliler koruyucu kıyafet ve gaz maskesi taktı. Belediye, Emniyet, İSKİ ve itfaiye, kokunun kaynağını belirleyebilmek için gece boyunca atıksu kanallarında ölçüm yaptı.

KİMYASAL ATIK NEDEN OLDU

İstanbul Valisi Vasip Şahin, gece yarısı Tuzla'ya giderek olay yerinde incelemelerde bulundu. Ölçümler sonucunda kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "İlk incelemelerde, insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir. İSKİ, kolektör kapaklarından hava tahliyesi yolu ile kokuyu gidermeye çalışmaktadır. İBB birimleri atıksu kolektörlerine kaçak kimyasal deşarjların kaynağını ve vidanjörlerle savaklama yapılıp yapılmadığını tespit için çok yönlü incelemelerini sürdürmektedir. Ayrıca kolektörlerlerden alınan numuneler İSKİ laboratuvarlarında analiz edilmektedir." denildi.

'CEZASIZ BIRAKILMAYACAK'

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ise Twitter hesabından Tuzla Belediyesi, Valilik, AFAD, İBB, İGDAŞ, İSKİ ekiplerince yapılan araştırma sonucu sanayi bölgesinde vidanjörle yapılan kaçak deşarj noktasının tespit edildiğini açıklayarak şunları söyledi: "Zehirli olmayan nahoş kokunun kaynağı kanaatiyle emniyetle tüm MOBESE kamera kayıtları incelenerek, kaçak kimyasal madde dökümü yapanların cezasız bırakılmayacağı bilinmeli. 15 yıl önceki haberleri yayımlayarak spekülatif açıklamalarla korku salmaya çalışanların dikkate alınmamasını, konunun Valilik, İBB ve belediyemizce takip edildiğini kamuoyuna bildiririm."

İGDAŞ: DOĞALGAZ İLE İLGİSİ YOK

Yoğun kokuya ilişkin İGDAŞ'tan yapılan açıklamada ise; "Tuzla İstasyon Mahallesinde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

"NEFES ALAMIYORUZ... BÜYÜK PANİK İÇERİSİNDEYİZ"

Bazı vatandaşlar "Nefes alamıyoruz. Her yer ambulans dolu. Şu an çok sayıda kişi Tuzla'dan ayrılıyor. Büyük panik içindeyiz ve kimse bir açıklama yapmıyor" dedi.

Yoğun hissedilen kokudan etkilendiklerini söyleyen Tuzla sakinleri, "Saat 20.00'den sonra başladı. Bir koku var biz de anlayamadık, çok rahatsız olduk evde o yüzden ailecek dışarı çıktık. Bir şeyden haberimiz yok. Çok ağır bir koku aşırı derecede. Nefes alınamaycak halde şuan. Normalde haftada bir gelen bir koku ama bugünkü dehşet bir koku. Böyle bir şey olamaz" dedi.

Koku nedeniyle çok sayıda kişi hastanelere akın etti.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI: İLGİLENİYORUZ

Konuyla ilgili Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan da açıklama geldi. Twitter'dan açıklama yapan Yazıcı, "İlgileniyoruz, sanayi bölgesi ekiplerimiz, İBB ve çevre koruma ile AFAD tarafından araştırılıyor." dedi.

Tuzla Belediyesi'nin Twitter hesabından da "İlçemiz genelinde hissedilen koku ile ilgili bütün ekiplerimiz sanayi bölgelerine intikal etmişlerdir. Konu ile ilgili İBB, Emniyet ve İSKİ ekipleri ile koordineli araştırılmaktadır." mesajı paylaşıldı.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Konuyla ilgili resmi kaynaklardan yeterli açıklama gelmemesi üzerine çok sayıda vatandaş Twitter'dan isyan etti.

Vatandaşların mesajlarından bazıları şöyle:

- Tuzla Tuzla olalı böyle koku görmemişti.

- Burnum yandı yahu nedir bu koku? Bir de tam spor yaparken denk geldi

- Tuzla daki kokunun tarifi Japon yapıştırıcısını açıp kokladığınızda aynı yoğunluğu geniz yakıcı derin nefes aldığınızda öksürük tutuyor. İBB 'araştırılıyor' diyor zehirliyse, 'ambulanslar hazır' diyor şaka gibi...

- Tuzla İstasyon Mahallesi'nde ciddi derecede hissedilen kimyasal kokusu var ve kimse ne olduğunu bilmiyor? Kim bilecek acaba?

- Tuzla bu kimyasal madde tüm canlılara zarar veriyor, bir açıklama yapar mısınız? İnsanlar ona göre tedbir alsınlar. Camlar kapalı olmasına rağmen nefes alınmıyor.