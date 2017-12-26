Sınır ötesi sevgi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Afrika turuna çıktı. İlk durağı Sudan'dı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün gittiği Sudan'da Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir tarafından resmi törenle karşılandı. Dün de Sudan sokaklarında Erdoğan coşkusu vardı. Ellerine Türk bayraklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterlerini alan Sudanlılar, caddelere aktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güzergahı boyunca sevgi gösterileri yaptı. Sudanlılar, "Dünya lideri Erdoğan" sloganlarını attı. "En zorgünümüzde Türkiye hep yanımızda oldu.Bizi hiç yalnız bırakmadılar" açıklamasını yaptı. Bu arada Sudan Ulusal Meclis Başkanı İbrahim Ahmed Ömer, Sudanlılar'ın, İslam ümmeti ve Filistin meselesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı safta yer aldıklarını açıkladı. Ömer, "Sudan halkı Erdoğan'ın yanında çünkü Kudüs'ün müdafaasına ilişkin söylemleri onları da temsil ediyor" ifadesini kullandı.
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