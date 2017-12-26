 ;
Yol Durumu
  1. Açık seçik dehşet
  2. İnsanlık kitabı

Sınır ötesi sevgi

lılar ellerine Türk bayraklarını aldı. Caddelere aktı. Ülkeyi ziyaret eden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ’ı coşkuyla karşıladı...

Sınır ötesi sevgi
Cumhurbaşkanı Tayyip Afrika turuna çıktı. İlk durağı 'dı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün gittiği Sudan'da Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir tarafından resmi törenle karşılandı. Dün de Sudan sokaklarında Erdoğan coşkusu vardı. Ellerine Türk bayraklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterlerini alan Sudanlılar, caddelere aktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güzergahı boyunca sevgi gösterileri yaptı. Sudanlılar, "Dünya lideri Erdoğan" sloganlarını attı. "En zor günümüzde Türkiye hep yanımızda oldu. Bizi hiç yalnız bırakmadılar" açıklamasını yaptı. Bu arada Sudan Ulusal Meclis Başkanı İbrahim Ahmed Ömer, Sudanlılar'ın, İslam ümmeti ve Filistin meselesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı safta yer aldıklarını açıkladı. Ömer, "Sudan halkı Erdoğan'ın yanında çünkü Kudüs'ün müdafaasına ilişkin söylemleri onları da temsil ediyor" ifadesini kullandı.
Etiketler: ,
  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar