Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Sudan'da ziyaret ettiği Sevakin Adası'nın durumunun kendisini üzdüğünü belirterek, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'den adanın Türkiye'ye tahsis edilmesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle bir tahsis yapar da hemen biz burada işe başlarsak, bu adayı yeniden aynı resimlerdeki gibi ihya ederiz, inşa ederiz ve Sudan artık bununla iftihar eder" dedi. Beşir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebini kabul ederek, adanın yeniden inşa edilmesi için Türkiye'ye tahsis etti.







Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan ziyaretinin ikinci gününde Sudan'ın başkenti Hartum'dan uçakla Port Sudan Havaalanı'a geçti. Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, Erdoğan'ı havaalanında karşıladı.







TEKBİRLERLE KARŞILANDI

Erdoğan'a burada da Sudan halkı sevgi gösterilerinde bulundu. Erdoğan, ellerindeki Türk ve Sudan bayraklarıyla tekbir getirerek kendisini karşılayan vatandaşları makam otomobilinden selamladı. Erdoğan, daha sonra eski bir Osmanlı İmparatorluğu şehri olan Sevakin Adası'nı ziyaret etti.







OSMANLI ESERLERİNİ İNCELEDİ, NAMAZ KILDI

Erdoğan, Osmanlı döneminde Kızıldeniz'in ve Hicaz'ın denizden gelecek tehlikelere karşı güvenliğinin sağlandığı Sevakin Adası'ndaki Osmanlı eserleri olan gümrük binası, Hanefi ve Şafi camilerini inceledi, TİKA tarafından yapılan restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, buradaki Hanefi Camisi'nde namaz kıldı.





SEVAKİN ADASI'NIN TARİHÇESİ

Sudan'ın kuzeydoğusunda Kızıldeniz kıyısında liman şehri. Geçmişte Nubye bölgesinin en önemli limanı iken, 30 kilometre kuzeyde Port Sudan'ın kurulmasıyla önemi ikincil dereceye düşmüştür.

1517'de Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethi ile Türk topraklarına katılan kent, XIX. Yüzyıla dek Osmanlı Devleti'nin bugünkü Eritre, Cibuti ve kuzey Somali'yi kapsayan Habeş Eyaleti valilerinin ikamet ettikleri yer oldu. Osmanlı kaynaklarında Savakin ya da Sevakin olarak kayıtlı kentin idaresi 1865 yılında Mısır Hıdivliği'ne bırakıldı.





1882'de Mısır'ın İngilizlerce işgaliyle fiilen Türk denetiminden çıkan kent, 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması'nın 17. maddesi uyarınca kesin olarak İngiliz idaresinde Mısır'a bırakıldı.

Sudan'ın İngiliz-Mısır idaresinden 1956 yılında bağımsızlığını kazanması ile, Suakin de Sudan topraklarının bir parçası oldu.