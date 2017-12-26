Kara haber

Yürekleri yakan haber bu kez Hakkari Şemdinli'den geldi. PKK'lı hainlerin saldırısı sonrası Uzman Çavuşlar Hüseyin Çam (26) ve Seyfettin Orkun Çil (25) şehit oldu. Şehitlerin acı haberi herkesi yaktı yıktı. Kahramanmaraşlı Şehit Çam, Fulya Çam ile evliydi ve 7 aylık bir oğlu vardı. Doğu'daki görev süresi dolmasına rağmen, kendi isteğiyle Hakkari'de kalmıştı. Şehit Seyfettin Orkun Çil, evli, 1 çocuk babasıydı. Eşi Yeşim Çil de memleketi Adana'da sağlıkçı olarak görev yapıyordu. Öte yandan Gediktepe Üs Bölgesi'nde ise el bombasının kazayla patlaması sonucu Er Ferhat Muratoğlu (23) şehit oldu.
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