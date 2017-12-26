 ;
Yol Durumu
  1. KHK polemiği
  2. Şifre Karlov

Kara haber

Kara haber
Yürekleri yakan haber bu kez Şemdinli'den geldi. PKK'lı hainlerin saldırısı sonrası Uzman Çavuşlar Hüseyin Çam (26) ve Seyfettin Orkun Çil (25) oldu. Şehitlerin acı haberi herkesi yaktı yıktı. Kahramanmaraşlı Şehit Çam, Fulya Çam ile evliydi ve 7 aylık bir oğlu vardı. Doğu'daki görev süresi dolmasına rağmen, kendi isteğiyle Hakkari'de kalmıştı. Şehit Seyfettin Orkun Çil, evli, 1 çocuk babasıydı. Eşi Yeşim Çil de memleketi Adana'da sağlıkçı olarak görev yapıyordu. Öte yandan Gediktepe Üs Bölgesi'nde ise el bombasının kazayla patlaması sonucu Er Ferhat Muratoğlu (23) şehit oldu.


Şehit Hüseyin Çam


Şehit Orkun Çil
Etiketler: , ,
  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar