Fatih ihya oldu

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, tarihi yarımadadaki ihya sürecini ve projelerini anlattı. Dünyada bin yılı aşmış tarihi olan ve hala iddiasını devam ettiren şehir sayısının çok az olduğunu ifade eden Demir, dünya şehri olmayı hak eden yegane yerlerden birinin İstanbul olduğunu söyledi. İstanbul'da birçok eser bulunduğunu belirten Demir, şunları kaydetti: "Fatih'te 10 bin 400 tescilli ve korunması gereken tarihi eser var. Bunları tek tek sınıflandırdık. İlçede 2005 yılından bu yana 12 yılda 320 tarihi eserin restorasyonu gerçekleşti. Toplam maliyeti 250 milyon lira oldu. Sırada bekleyen 480 tarihi eser daha var. Bunların da projeleri bitti, Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı ve şu anda restorasyonu bekliyor."
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