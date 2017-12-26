Açık seçik dehşet

Karısını öldüren koca, gazetecilerle konuştu. Cinayetini anlattı. Olay, önceki gece Diyarbakır'da yaşandı. Bir süre önce cezaevinden çıkan Şeyhmus İ. (27), kendisini aldattığı yönünde söylentiler duyduğu eşi Rojbin İ. (22) ile evde tartıştı. Pompalı tüfekle kadını öldürdü. Kardeşi E.İ'yi arayarak durumu anlattı. Eve giden ekipler, Rojbin'in öldüğünü belirledi. Polis tarafından her yerde aranan Şeyhmus İ., gazetecilerle konuştu. Katil zanlısı şunları söyledi: "Allah şahidim. Söylentilere pek kulak vermedim. Çarşıya gittik, misafirliğe ablamlara pasta ve bir şeyler aldık. Onaşaka yaptım ama bana diyordu 'Sençok pişman olacaksın'. O an kin,öfkem ve sinirlerimle, yatıyordu, tamhatırlamıyorum. Kaç el ateş ettimbilmiyorum, hatırlamıyorum sıkıntıdan.Dünden beridir mezarlığa gittim.Buradan fazlada uzaklaşmadım. Verende bu canı Allah." Şeyhmus İ. polisi görünce ise kaçarak izini kaybettirdi.
Rojbin İ., henüz 22 yaşındaydı. Kocası tarafından hunharca katledildi. Ölümü sevenlerini yasa boğdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.