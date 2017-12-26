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Açık seçik dehşet

’da öfkeli koca, eşini pompalı tüfekle öldürdü. Gazetecilere de açıklama yaptı: Kaç el ateş ettim hatırlamıyorum.

Açık seçik dehşet
Karısını öldüren koca, gazetecilerle konuştu. Cinayetini anlattı. Olay, önceki gece 'da yaşandı. Bir süre önce cezaevinden çıkan Şeyhmus İ. (27), kendisini aldattığı yönünde söylentiler duyduğu eşi Rojbin İ. (22) ile evde tartıştı. Pompalı tüfekle kadını öldürdü. Kardeşi E.İ'yi arayarak durumu anlattı. Eve giden ekipler, Rojbin'in öldüğünü belirledi. Polis tarafından her yerde aranan Şeyhmus İ., gazetecilerle konuştu. Katil zanlısı şunları söyledi: "Allah şahidim. Söylentilere pek kulak vermedim. Çarşıya gittik, misafirliğe ablamlara pasta ve bir şeyler aldık. Ona şaka yaptım ama bana diyordu 'Sen çok pişman olacaksın'. O an kin, öfkem ve sinirlerimle, yatıyordu, tam hatırlamıyorum. Kaç el ateş ettim bilmiyorum, hatırlamıyorum sıkıntıdan. Dünden beridir mezarlığa gittim. Buradan fazlada uzaklaşmadım. Veren de bu canı Allah." Şeyhmus İ. polisi görünce ise kaçarak izini kaybettirdi.


​Rojbin İ., henüz 22 yaşındaydı. Kocası tarafından hunharca katledildi. Ölümü sevenlerini yasa boğdu.


Polisi görünce kaçtı
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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