Merkez Aziziye ilçesine bağlı Gezköy Mahallesinde oturan S.K., 29 Ekim 2007'de Dadaşkent Polis Merkezi'ne başvurarak birçok erkek tarafından tehdit edilerek tecavüze uğradığını söyledi. Psikolog raporlarına göre, 'donuk zekaya' sahip olan ve 'hafif mental retardasyon' tanısı konulan S.K.'nin isimlerini verdiği 9 kişiden 8'i tutuklandı. Yetiştirme yurduna kalan S.K. burada anne ve babasının da aralarında yer aldığı 85 kişinin ismini verdi. 10 yaşından itibaren karşılaştığı tecavüz olaylarını ve teker teker ve isimleri ile anlatan S.K.'nin rapor haline getirilen bu görüşme kayıtları Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Yurttaki psikolog ve sosyal hizmet uzmanının yeri değiştirilirken, yurt müdürü hakkında farklı iddialarla soruşturmalar açıldı ve Kastamonu'ya atandı. Tecavüz mağduru S.K. de Nene Hatun Kız Yurdu'ndan alınarak Şanlıurfa Kadın Sığınma evine gönderildi. Savcı Mustafa Kızılateş tarafından yürütülen soruşdurmada 9 kişi hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. S.K.'ye tecavüz ettiği iddia edilen, aralarında Seyfullah Gülen, oğulları Ammar ile Selahaddin Gülen'in olduğu şüphelilerin dosyası ise Cumhuriyet Başsavcıvekili Taner Aksakal'a verildi.

Soruşturma kapsamında Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen ile ilgili iktidarsız olmadığına dair rapor veren doktor 'terör örgütü üyesi' iddiasıyla dinlemeye alındı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava 8 Kasım 2012'de tüm sanıkların beraati ile sonuçlandı. Taner Aksakal ise 63 kişi hakkında takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı.

10 YIL SONRA DOSYA SİL BAŞTAN

Sahte belgeler ve usulsüz olarak kapatılan 'utanç dosyası' 10 yıl sonra yeniden açıldı. FETÖ izi çıkan dosya ile ilgili yeniden derin bir soruşturma başlatan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüzlükleri tek tek ortaya çıkardı. Başlatılan soruşturmada 28 Kasım 2014'te ölen Seyfullah Gülen (72) için takipsizlik kararı verilirken, firari olan oğulları Ammar Gülen (35) ile Selahaddin Gülen'in (26) de aralarında bulunduğu A.K., A.S., E.Y., M.K., N.A., M.E., R.T., S.E., V.A. ve Z.S. hakkında, Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıkların 'çocuğun zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30-42 yıl kadar, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 4,5 yıldan 15 yıl 9 aya kadar hapsi istendi.

FETÖ'NÜN YEĞENİ SUÇLAMAYI REDDETTİ

S.K.'nin ifadelerine yer verilen iddianamede, mağdurun, Selahaddin Gülen'in, evlerinde anal yoldan kendisiyle ilişkiye girdiğini söylediği öğrenildi. 12 Aralık 2012'de alınan ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Selahaddin Gülen, "S. komşum olur, kendisi ile samimiyetim ve duygusal yakınlığım yok. S.'nin başkaları ile ilişkiye girdiğini ve erkeklerin onu alıp köy dışarısına götürdüğü yönünde duyumlarım var. Ancak ben ilişkiye girmedim. 2007 yılında okullar tatil olunca İstanbul'a oradan Edremit'e gittim. Okullar açılmadan 15-20 gün önce Erzurum'a döndüm. S. ile telefonla hiç görüşmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

TELEFON SİNYALİ ERZURUM'DAN ÇIKTI

İddianamede yeninden HTS kayıtları incelenen Selahaddin Gülen'in 15 Ağustos 2007 ile 1 Aralık 2007 arasında baz bilgisinin Erzurum'u gösterdiği vurgulandı. 2007 yılında okulların 17 Eylül'de açıldığının anımsatıldığı iddianamede, bu sebeple Selahaddin Gülen'in ifadesinin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. İddianamede, "Selahaddin Gülen'in mağdure S. ile birkaç kez anal yoldan ilişkiye girdiği, rızaen cinsel ilişkiye girmiş olsa dahi suç tarihi itibariyle yaşının küçük oluşu nedeniyle şüpheliye isnat olunan zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismar suçunun şüpheli yönünden oluştuğunun anlaşıldığı" denildi.

ODUNLUKTA TECAVÜZ ETMİŞ

Selahaddin Gülen'in açık adresinin tespit edilemediğine değinilen iddianamede, ağabeyi Ammar Gülen'in 2 Kasım 2015'de Atatürk Havalimanında yurt dışına çıktığı ve bir daha dönmediği bildirildi.

S.K., Samanyolu TV ana haber spikeri olan 'Kemal' olarak tanınan Kevser Gülen'in küçük kardeşi olan Ammar Gülen'in de evlerinin odunluğunda kendisi ile anal yoldan ilişkiye girdiği yönündeki ifadesine iddianamede yer verildi.

YEĞENE KIRMIZI BÜLTEN

Daha önce beraat kararı ile sonuçlanan dosya yeniden aynı mahkemede görülmeye başlandı. İlk kez yargılanmasına başlanan tutuksuz sanıkların 10'u duruşmada hazır bulunurken, firari olan Gülen kardeşler, katılmadı. Sanıklar tümü üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, Gülen'in firari yeğenleri Selahaddin ve Ammar Gülen hakkındaki yakalama emirlerinin devamına karar verdi. Sanık Selahaddin Gülen hakkında ayrıca 'kırmızı bülten'le arama kararı çıkarılmasına hükmeden heyet, mağdur S.K.'nin ifadesinin alınması için mahkemede hazır edilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

SAVCI, HAKİM, POLİS FETÖ'CÜ ÇIKTI

Öte yandan o dönem Gülen'in kardeşi ve yeğenlerinin tecavüz davasının kapatılması için sahte evrak düzenleyen ve görevi kötüye kullanan 16 polis memurunun ise 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılamaları devam ediyor. Utanç dosyasını kapatan dönemin Başsavcıvekili Taner Aksakal ile beraat kararı veren 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erol Ofluoğlu, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla meslekten ihraç edildi.