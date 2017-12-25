AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Mahir Ünal'ın açıklamaları:

Mali disiplini olan, ufku olan bütçeler olmasıdır. Bu yönü ile de aynı zamanda 2023 hedefine Türkiye'yi taşıyan bütçeler olması açısından son derece önemli bütçelerdir.

Taşeron düzenlemesi ile yaklaşık 1 milyon insanın sorununu çözmüş bulunuyoruz. Sözünü verdiğimiz taşeron düzenlemesi kanunlaşmış ve çerçevesi kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bunun da hayırlı olmasını diliyorum. Uyum yasaları konusunda da çalışmalarımız devam ediyor.

UYUM YASALARI

Biz 5 komisyon oluşturduk. Yürütmenin yapılandırılmasını yürüten bir komisyon, yerel yönetimlere ilişkin bir komisyon oluşturduk. Seçim mevzuatın geneline ilişkin bir komisyon, Meclis İçtüzüğünün nasıl olacağına dair bir komisyon oluşturuldu.

İİT zirve başkanı olarak Cumhurbaşkanımız İstanbul'da bir toplantı yaptı. Kudüs'e ilişkin bir deklarasyon yayınlandı. Genel Kurul'da 128 ülkenin oyu ile Trump'ın aldığı kararın geçersiz sayılmasında Cumhurbaşkanımızın liderliğinin önemi çok iyi görülmekte. Cumhurbaşkanımızın Afrika ziyareti, Afrika ülkelerinin gösterdiği gayretin de bir sonucu.

Çarşamba günü Başbakanımızın da bir Suudi Arabistan ziyareti olacak.

YENİ KHK'DA "SİVİLLERE CEZA MUAFİYETİ" TARTIŞMASI

Bu düzenleme 15-7-2016'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü, yani sadece o gece ve 16 Temmuz sabahı ile ilgili. 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz gününü ifade etmektedir. Burada yer alan terör eylemleri ibaresi de darbe teşebbüsünün terör eylemi olması hesabıyla yazılan bir unsurdur. Bu ifade daha sonra gerçekleşen terör eylemlerini hiçbir şekilde kapsamamaktadır.

3 vatandaşımız, 22 Aralık'ta Mescid-i Aksa girişinde İsrail polisi tarafından gözaltına alınmışlardır.