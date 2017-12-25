PKK/SDG’li teröristler birbirine girdi

Omurgasını terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nde (SDG) iç çatışma başladı. ABD'nin talimatıyla kurulan SDG'nin Arap unsurlarından Bakkara Taburları yaklaşık üç ay önce örgütle çıkar çatışmasına girdi. Deyrizor kentindeki Bakkara Aşireti'ne bağlı militanların yaşadığı köylere, YPG geçtiğimiz Çarşamba günü baskın düzenledi. Çıkan çatışmanın sonucunda Bakkara Taburları'na mensup 4 Suriyeli Arap, YPG tarafından rehin alındı. YPG tarafından aranan Bakkara Taburları'nın lideri Yasin El-Dahle'nin ise bulunamadığı bildirildi.

ESKİ DEFTERLER AÇILDI

Kuzey Suriye Gözlemevi, SDG'ye bağlı Bakkara Taburları'nın elindeki Cedid Bakkara ile El-Dahle köylerine baskın yapıldığını ve çıkan çatışmanın 4 tutuklamayla sonlandığını duyurdu. Kuzey Suriye Gözlemevi, Bakkara Taburları'ndan bir kaynağın çatışmanın SDG'ye bağlı Deyrizor Askeri Meclisi ile Bakkara Taburları arasındaki eski anlaşmazlıklar nedeniyle yaşandığını anlattı. Terör örgütü SDG, Bakkara Taburları'nı askeri emirlere karşı gelmek, batı kırsalında çoğu Bakkara aşiretinin yaşadığı köy ahalisine kolaylık sağlamak ve askeri meclisin izni olmadan köylerden göçenlerin tekrar köylere dönmelerine izin vermekle suçladı.

REJİME KATILDILAR İDDİASI

SDG, Ekim ayında Bakkara Taburları'nı yöneten Yasir El-Dahle ve 4 yardımcısını askeri emirlere karşı gelmekten tutuklamıştı. Ancak bölgenin ileri gelen aşiretlerin liderlerinin YPG'liler ile yaptığı görüşmelerin ardından DEAŞ'ın Deyrizor kırsalından kovulmasında önemli rol sahibi olan El-Dahle ve adamları 5 gün sonra serbest bırakıldı. Daha önce ÖSO saflarında yer alan ardından DSG'ye katılan Yasir El-Dahle ve YPG arasında bir süredir çıkar çatışması yaşandığı ifade ediliyordu. Yaklaşık 10 gün önce ise Yasir El-Dahle'nin adamlarıyla birlikte saf değiştirerek Suriye Ordusu'na katıldığı iddia edildi.