Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü depremin bugün saat 08.13'te yerin 16.98 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdi. Deprem, İzmir, Manisa ve çevre il, ilçelerde hissedildi.
ŞİDDETİNİ BÖYLE ANLATTILAR: UYKUDAN UYANDIRAN DEPREM
Deprem, Twitter'da da kısa sürede TT olurken, kullanıcılar depremin şiddeti ile ilgili olarak 'uykudan uyandıracak cinsten' yorumunu yaptı.
İzmir sallandı! Korkutan deprem
İzmir'de Foça ve Karaburun arasında bu sabah saat 08:13'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından 17 dakika sonra aynı bölgede bir de 3.9'luk bir sarsıntı oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü depremin bugün saat 08.13'te yerin 16.98 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdi. Deprem, İzmir, Manisa ve çevre il, ilçelerde hissedildi.
Etiketler: deprem
- FETÖ'nün tecavüz dosyası ile ilgili flaş gelişme!
- Sağlıkta 5 yıldızlı otel konforu
- AK Parti'den o çarpıtmalara net cevap
- 25 Aralık yargı darbe girişiminin 4. yılı
- Ünlü kahin Baba Vanga'nın 2018'e dair iki kehaneti ortaya çıktı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.