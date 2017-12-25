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İzmir sallandı! Korkutan

İzmir'de Foça ve Karaburun arasında bu sabah saat 08:13'de 4,8 büyüklüğünde meydana geldi. Bu depremin ardından 17 dakika sonra aynı bölgede bir de 3.9'luk bir sarsıntı oldu.

İzmir sallandı! Korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Araştırma Enstitüsü depremin bugün saat 08.13'te yerin 16.98 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdi. Deprem, İzmir, Manisa ve çevre il, ilçelerde hissedildi.

ŞİDDETİNİ BÖYLE ANLATTILAR: UYKUDAN UYANDIRAN DEPREM
Deprem, Twitter'da da kısa sürede TT olurken, kullanıcılar depremin şiddeti ile ilgili olarak 'uykudan uyandıracak cinsten' yorumunu yaptı.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi 08:31
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