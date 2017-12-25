İzmir sallandı! Korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü depremin bugün saat 08.13'te yerin 16.98 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdi. Deprem, İzmir, Manisa ve çevre il, ilçelerde hissedildi.



ŞİDDETİNİ BÖYLE ANLATTILAR: UYKUDAN UYANDIRAN DEPREM

Deprem, Twitter'da da kısa sürede TT olurken, kullanıcılar depremin şiddeti ile ilgili olarak 'uykudan uyandıracak cinsten' yorumunu yaptı.