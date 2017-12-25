Sık sık yurt dışına çıktıkları tespit edilen ve yılın büyük bir bölümünü burada geçiren birçok CHP'li belediye başkanının bu yurt dışı seyahatlerini kumar oynamak için organize ettiği ortaya çıktı. Kumarhaneleri uğrak mesken olarak belirleyen CHP'liler belediyeleri adeta buralardan yönetmişler.

KUMAR TUTKUNU OLAN BAŞKANLAR HAFTA SONLARI BULGARİSTAN'I İKİNCİ KAPI YAPMIŞLAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP'li bazı belediye başkanlarının yurt dışı gezilerini gündeme getirmesiyle gözler yine CHP'ye çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun kendi belediyelerine hakim olmadığını söyleyen Soylu, "Yurt dışına çıkışta rekor kıran 10 belediyenin hepsi CHP'li belediye başkanlarıdır.

10 KİLOMETRE MESAFEDE

Birinci sırada CHP'li belediye başkanı 557 gün yurt dışına çıkmış. Seçildikleri günden bizim yasağımızın olduğu güne kadar yani 2,5 yılda 557 gün. Aynı dönemde, 428, 334, 274, 234 gününü yurt dışında geçirmiş belediye başkanları da var" dedi. Bakan Soylu'nun isim ve bölgelerini vermediği başkanların izini sürdü. Elde edilen bilgilere göre yurt dışına çıkışta rekor kıranların Trakya'dan iki ilin, Tekirdağ'ın bir ilçesinin ve Trakya'ya yakın İstanbul'un bir ilçesinin başkanları olduğu öğrenildi. Kumar tutkunu başkanlar, Türkiye sınırına 10 kilometre mesafede bulunan Svilengrad şehir merkezinde bulunan Royal King Casino Otel'i tercih ediyorlar. Başkanlar, il ve ilçelerine yakın oldukları için bütün gezilerini arabalarıyla yapıyorlar. 15 Temmuz yasaklarına kadar neredeyse her hafta sonunu burada geçiren dört belediye başkanının yasaklarla birlikte gezilerine ara vermek zorunda kaldıkları belirlendi.

KARDEŞ ŞEHİR YAPMIŞLAR

CHP'li belediye başkanlarının rahat rahat Bulgaristan'a gidebilmenin yolunu da kardeş şehir projesiyle aştıkları belirlendi. Her hafta Bulgaristan'a giden bu başkanlar kendilerine Bulgaristan'dan bir kardeş şehir seçmişler.