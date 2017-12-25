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Gizem’in sesini duyun!

İşitme engelli Gizem, lise hayatına kaynaştırma öğrencisi olarak devam etti. Ancak öğretmenlerini anlayamayınca istediği başarıyı gösteremedi. Ailesi ise yardım istedi: “Çocuklarımızın okuması için işitme engellilerin eğitim göreceği bir okul istiyoruz.”

Gizem’in sesini duyun!
Kayapınar'da yaşayan Şengül Şevki Demir'in kızları Gizem, 16 yıl önce dünyaya geldi. Genç kız, 1 haftalıkken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle işitme ve konuşma yetisini kaybetti. Ailesinin desteğiyle bütün zorlukları aşan Gizem, ilkokul ve ortaokulu başarılı bir şekilde bitirdi. Sıra lise eğitimine geldiğinde aile, Diyarbakır'da işitme engellilerin gidebileceği lise olmadığını öğrendi. Bunun üzerine Gizem, Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okuluna devam etti. Kaynaştırma öğrencisi olarak sınıfa alınan Gizem, okulda sağlıklı yaşıtlarıyla gördüğü derslere uyum gösteremedi. Derslerinde başarılı olamayan genç kız, artık okula gitmek istemediğini söyledi. Kızlarının eğitimine devam etmesini isteyen Demir ailesi yetkililerden yardım istedi. Baba Şevki Demir, "Kızım şimdi okulda bir şey anlamıyor. Yüzlerce çocuk mağdur. Yetkililere sesleniyoruz. Okumak istiyorlar. Hevesleri var ama okuyamıyorlar. Mağdur oluyorlar. Onun için bir okul talep ediyoruz. Kimse seslerini duymuyor" dedi.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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