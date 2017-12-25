Gizem’in sesini duyun!

İşitme engelli Gizem, lise hayatına kaynaştırma öğrencisi olarak devam etti. Ancak öğretmenlerini anlayamayınca istediği başarıyı gösteremedi. Ailesi ise yardım istedi: “Çocuklarımızın okuması için işitme engellilerin eğitim göreceği bir okul istiyoruz.”
Diyarbakır Kayapınar'da yaşayan Şengül ŞevkiDemir'in kızlarıGizem, 16 yıl önce dünyayageldi. Genç kız, 1 haftalıkkengeçirdiği rahatsızlık nedeniyleişitme ve konuşma yetisinikaybetti. Ailesinin desteğiylebütün zorlukları aşan Gizem,ilkokul ve ortaokulu başarılıbir şekilde bitirdi. Sıralise eğitimine geldiğindeaile, Diyarbakır'da işitmeengellilerin gidebileceği liseolmadığını öğrendi. Bununüzerine Gizem, DicleMesleki ve Teknik AnadoluLisesi okuluna devametti. Kaynaştırma öğrencisiolarak sınıfa alınan Gizem,okulda sağlıklı yaşıtlarıylagördüğü derslere uyumgösteremedi. Derslerindebaşarılı olamayan genç kız,artık okula gitmek istemediğinisöyledi. Kızlarının eğitiminedevam etmesini isteyen Demirailesi yetkililerden yardımistedi. Baba Şevki Demir,"Kızım şimdi okulda birşey anlamıyor. Yüzlerceçocuk mağdur. Yetkilileresesleniyoruz. Okumakistiyorlar. Hevesleri var amaokuyamıyorlar. Mağduroluyorlar. Onun için bir okultalep ediyoruz. Kimseseslerini duymuyor" dedi.
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