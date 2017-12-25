 ;
Yol Durumu
  1. Küresel düzen gitti küresel vicdan geldi
  2. Putin sahaya indi

Genç türkücüye İsviçre zulmü

Genç türkücüye İsviçre zulmü
Şarkıcı konser için dün İsviçre'ye gitti. Zürih Havalimanı'nda uçaktan indikten sonra pasaport kontrolüne giren Şahin, ülkeye sokulmadı. Genç türkücü, sosyal medya hesabı üzerinden "Yeşil pasaportlu olmama rağmen keyfi uygulamadan dolayı ülkeye girişimizi engelleyip tekrar Türkiye'ye geri yolluyorlar. Haksızlığa uğradık" diyerek duruma tepki gösterdi.
Etiketler:
  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar