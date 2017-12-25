En baba teselli

Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz, intihar etti. Gözyaşları dinmedi. Acılı baba Yılmaz, taziyeye gelen dostlarıyla dertleşti: Bu imtihandan inşallah başarıyla çıkacağız. İsyan etmeyeceğiz, Allah’a şükredeceğiz
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, bir baba olarak acıların en büyüğünü yaşadı. Büyük oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın ölümünün ardından yıkılan Yılmaz, yaptığı konuşmayla herkesi duygulandırdı. Yılmaz'ın oğlu Mehmet YavuzYılmaz (38), epilepsi tedavisini bıraktı. 16 Aralık'ta Beykoz'daki lüks villada silahla canına kıydı. Oğullarının ölüm haberini ABD dönüşü havalimanında alan Mesut-Berna Yılmaz çifti yıkıldı. Ölümüyle Türkiye'yi sarsan Mehmet Yavuz Yılmaz, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Evlat acısı yaşayan Yılmaz ailesinin gözyaşları kurumadı. Dostları,Yılmaz ailesini yalnızbırakmadı. MesutYılmaz, taziyeye gelendostlarına yönelikyaptığı konuşmadaherkesi ağlattı. MesutYılmaz, duygularınışu sözlerle anlattı: "Bazen unutsak da aslında hepimiz her gün bir imtihandan geçiyoruz. Bu imtihanlardan biri de bizim ailemize nasip oldu. Ama siz dostlarımızın desteğiyle buimtihanlardan inşallah başarıyla çıkacağız.Yani oğlumuzu bize veren Allah'a onu bizdenaldığı için isyan etmeyeceğiz, ona biat etmeyeve şükretmeye devam edeceğiz. Eşim Berna hanım adına, ve artık tek kalan oğlum Hasan adına da hepinize çok teşekkür ediyorum. Şeref verediniz.Sağ olun, var olun."
Mesut Yılmaz, intihar eden oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ı son yolculuğuna böyle uğurlamıştı.
TEDAVİYİ REDDETMİŞTİ Mücadele ettiği epilepsi hastalığının Mehmet Yavuz Yılmaz'ı intihara sürüklediği belirtilmişti. Yavuz Yılmaz'ın tedaviyi reddettiği için son günlerde ağır stres altında olduğu ifade edilmişti.
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