Putin sahaya indi

Sportif yapısıyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yine sahadaki yerini aldı. 65 yaşındaki Putin, önceki gece Moskova'daki Kızıl Meydan'da gece geç saatlerde düzenlenen "Gece Hokey Ligi'nin dostluk maçında oynadı. Putin'in ekibinde Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ünlü birçok Rus hokey yıldızı da yer aldı. Putin hokey diskini kaleye sokmak için verdiği mücadeleyle gençlere taş çıkardı. Karşılaşmada 11 numaralı formayı terleten Rus liderin performansı göz doldururken, maça ilişkin görüntüler Kremlin'den paylaşıldı.