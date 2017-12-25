Putin sahaya indi

Sportif yapısıyla bilinen RusyaDevlet BaşkanıVladimir Putin, yine sahadaki yerini aldı. 65 yaşındaki Putin, önceki gece Moskova'daki KızılMeydan'da gece geç saatlerde düzenlenen "Gece HokeyLigi'nin dostluk maçında oynadı. Putin'in ekibinde Savunma BakanıSergey Şoygu ile ünlü birçok Rus hokey yıldızı da yer aldı. Putin hokey diskini kaleye sokmak için verdiği mücadeleyle gençlere taş çıkardı. Karşılaşmada 11 numaralı formayı terleten Rus liderin performansı göz doldururken, maça ilişkin görüntüler Kremlin'den paylaşıldı.
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