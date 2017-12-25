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Vah im

Londra’da yaşayan anaokulu i Nilgün Akgün, bir aracın altında kaldı. Genç kadın kurtarılamadı. İngiliz polisi ise olayın üstünü kapatmakla suçlandı

Vah öğretmenim
Gurbetten gelen acı haber, Türkiye'yi ağlattı. Bartınlı öğretmen Nilgün Akgün, ailesiyle birlikte 'nin başkenti Londra'da yaşamaya başladı. Willubury İlkokulu'nda anaokulu liği yapan Akgün, önceki gün Türkler'in yoğun olarak yaşadığı Enfield bölgesine giderek buradaki akrabalarına uğradı. Akgün, yaptığı ziyaretlerin ardından evine dönmek üzere yola çıktı. Bu sırada hızla gelen bir otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nilgün öğretmene çarptı. Aracın altında kalan öğretmen, olay yerinde hayata gözlerini kapadı. Evli ve bir çocuk annesi Akgün'ün acı haberi ailesini yıktı. İngiliz polisi ise kazaya ilişkin görüntü ve bilgilere sahip olmasına rağmen olayla ilgili yeterli bilgi edinilemediğini açıkladı. Kahreden kazayla ilgili soruşturma sürerken, İngiliz polisi, olayın üstünü kapatmaya çalışmakla suçlandı. Londra'daki Adli Tıp Morgu'nda bekletilen Akgün'ün cenazesinin, önümüzdeki günlerde toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderileceği açıklandı. Londra'da kaza kurbanı olan Nilgün Akgün'ün eşi İbrahim Akgün, "18 yaşındaki kızım ve ben büyük bir şok yaşıyoruz. Noel tatili nedeniyle bürokratik işlemleri yaptıramadığımız için cenazemizi alamadık. Olaya tanık olanların polise ulaşmalarını rica ediyorum" diye ağladı. Nilgün Akgün'ün cenazesinin, Noel tatilinin ardından İstanbul'a gönderileceği vurgulandı.


Sırrıberk ARSLAN
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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