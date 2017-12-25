Vah öğretmenim

Gurbettengelen acı haber,Türkiye'yi ağlattı.Bartınlı öğretmenNilgün Akgün, ailesiylebirlikte İngiltere'ninbaşkenti Londra'dayaşamaya başladı.Willubury İlkokulu'ndaanaokulu öğretmenliğiyapan Akgün, öncekigün Türkler'in yoğunolarak yaşadığı Enfieldbölgesine giderekburadaki akrabalarınauğradı. Akgün, yaptığıziyaretlerin ardından evinedönmek üzere yola çıktı.Bu sırada hızla gelen birotomobil, karşıdan karşıyageçmeye çalışan Nilgünöğretmene çarptı. Aracınaltında kalan öğretmen,olay yerinde hayatagözlerini kapadı. Evli vebir çocuk annesi Akgün'ünacı haberi ailesini yıktı.İngiliz polisi ise kazayailişkin görüntü ve bilgileresahip olmasına rağmenolayla ilgili yeterli bilgiedinilemediğini açıkladı.Kahreden kazayla ilgilisoruşturma sürerken,İngiliz polisi, olayın üstünükapatmaya çalışmaklasuçlandı. Londra'daki AdliTıp Morgu'nda bekletilenAkgün'ün cenazesinin,önümüzdeki günlerdetoprağa verilmek üzereİstanbul'a gönderileceğiaçıklandı. Londra'dakaza kurbanı olan NilgünAkgün'ün eşi İbrahimAkgün, "18 yaşındakikızım ve ben büyükbir şok yaşıyoruz.Noel tatili nedeniylebürokratik işlemleriyaptıramadığımız içincenazemizi alamadık.Olaya tanık olanlarınpolise ulaşmalarınırica ediyorum" diyeağladı. Nilgün Akgün'üncenazesinin, Noel tatilininardından İstanbul'agönderileceği vurgulandı.
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