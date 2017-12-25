Devlet kapısı

Kanlı terör örgütü PKK, hain eylemlerini şehirlere taşımaya çalıştı. Barikat kurup hendekler kazdı. Vatandaşın evlerini yakıp yıktı. Güvenlik güçlerimiz ise hainleri ortadan kaldırdı. Doğu ve Güneydoğu terörden temizlendikten sonra yeni imar planları hazırlandı.
Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde de yaşanan terör olayları sonrası evleri kullanmaz hale gelen vatandaşlar için yapılan konutlar hak sahiplerine devredilmeye başlandı.
Terör olayları sonrasında uzun zamandır kirada kalan vatandaşlar, bölgenin yöresel mimarisine uygun halde yapılan yeni evlerine taşındı. Yeni yuvalarına kavuşan Silopililer, "Allah devletimizden razı olsun. Bizi evsiz-barksız bırakmadılar. Eski evlerimizden daha güzel oldu. Evlerimiz hem büyük hem sağlam hem de ferah..."
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kardeşim onurluyuz gururluyuz yaptıklarımızdan geri adım atmak yok bu siyonistlere teslim olmak yok busiyonistleri birileri alıştırmış bizi yemeye şimdi yiyemiyorlar bunun acısını yaşıyorlar yedirmeyeceyiz çalışacağız üretececeyiz bunlara asla taviz vermeyeceyiz bu iş çalışmaktan üretmekten güçlü olmaktan geçer ona göre bakın devletin sıcak elini oradaki insanlar hissediyor
Allah insana akıl vererek onu şereflendirmiş.insan allahın rahmetine bereketine rızkına layık olabilmek için ona kulluk yapar.onun çizgisinden çıkmaz.insanlar kendilerine yapılana inşaallah layık olurlar.en azından devleine bağlı olurlar.hükümete değil devletine bağlı olurlar.sen hala pkk nın peşinden gidersen yazık.bu devlet daha size ne yapsın.daha hala anlamadınızmı deaş demek abd demek pkk demek ne demek.
devlet her yerde eskisi gibi değil her şey çok şükür...
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