Yürü be Emre

Ordu'da yaklaşık 4 metre yüksekten denize atlamak isterken yere çakılıpfelç olan Emre Yurdakul(26), 'mucize' eseri ayağakalkmayı başardı. Emre, fizik tedavinin yanı sıra spor sayesinde sağlığına kavuştu. Haziran ayında meydana gelen olay sonrası doktorların "Yürüme şansı yok" dediği Yurdakul, yürümeyi yeniden öğrenip adeta ikinci kez hayata gelmenin mutluluğunu yaşadı. Zorlu süreci geride bıraktığını söyleyen Emre Yurdakul, "Kaza sonrası yeniden doğmuş gibi olmuştum. Birçok şeyi yapamıyordum, vücudum unutmuştu. Bunları vücuda tekrardan öğretmek zorunda kaldık. Çok şükürşimdi iyiyim. Tek başımayürüyorum" diye konuştu.
Boyun kemikleri kırılan Emre Yurdakul felç olmuştu.
Fizik tedavinin yanı sıra 3 aydır yaptığı spor 'yürüyemez' denilen Emre'yi ayağa kaldırdı.
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