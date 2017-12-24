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Yürü be Emre

Yürü be Emre
'da yaklaşık 4 metre yüksekten denize atlamak isterken yere çakılıp felç olan Emre Yurdakul (26), 'mucize' eseri ayağa kalkmayı başardı. Emre, fizik tedavinin yanı sıra spor sayesinde sağlığına kavuştu. Haziran ayında meydana gelen olay sonrası doktorların "Yürüme şansı yok" dediği Yurdakul, yürümeyi yeniden öğrenip adeta ikinci kez hayata gelmenin mutluluğunu yaşadı. Zorlu süreci geride bıraktığını söyleyen Emre Yurdakul, "Kaza sonrası yeniden doğmuş gibi olmuştum. Birçok şeyi yapamıyordum, vücudum unutmuştu. Bunları vücuda tekrardan öğretmek zorunda kaldık. Çok şükür şimdi iyiyim. Tek başıma yürüyorum" diye konuştu.



Boyun kemikleri kırılan Emre Yurdakul felç olmuştu.


Fizik tedavinin yanı sıra 3 aydır yaptığı spor 'yürüyemez' denilen Emre'yi ayağa kaldırdı.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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