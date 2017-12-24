Bak maşa bu paşa

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı bin Zayed, Fahreddin Paşa'yı hedef seçti. Haddini aşan sözler söyledi. General al Hashmi de kukla olduklarını itiraf etti. "İsrailkardeşimiz, ABD abimiz" dedi.
Ankara ise çok güzel bir cevap verdi. BAE elçiliğinin sokağının adını, "Fahreddin Paşa" olarak değiştirdi. Şimdi o elçi, her gün Paşa'nın önünden geçecek, resmi adres olarak "Fahreddin" adını verecek!
Fahreddin Paşa, 2 yıl 7 ay Medine'yi müdafaa etti. Kutsal emanetleri, İngilizler'in talanından kurtarıp Türkiye'ye getirdi.
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