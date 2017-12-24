 ;
Yol Durumu
  1. 23 milyarlık özgürlük
  2. Yürü be Emre

Bak maşa bu paşa

Türkiye atalarımıza hakaret eden Birleşik Arap Emirlikleri’ne mesaj gönderdi. Elçiliğin olduğu sokağın adını değiştirdi: !

Bak maşa bu paşa
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı bin Zayed, 'yı hedef seçti. Haddini aşan sözler söyledi. General al Hashmi de kukla olduklarını itiraf etti. "İsrail kardeşimiz, ABD abimiz" dedi.
Ankara ise çok güzel bir cevap verdi. BAE elçiliğinin sokağının adını, "Fahreddin Paşa" olarak değiştirdi. Şimdi o elçi, her gün Paşa'nın önünden geçecek, resmi adres olarak "Fahreddin" adını verecek!


Fahreddin Paşa, 2 yıl 7 ay Medine'yi müdafaa etti. Kutsal emanetleri, İngilizler'in talanından kurtarıp Türkiye'ye getirdi.
Etiketler:
  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar