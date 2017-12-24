‘Leo’nun gözyaşları

Çankırı İl Emniyet Müdürü SadettinAksoy'un 3 aylıkken sahiplendiği Leo, 2 yılda yeteneğiyle ön plana çıkınca köpek eğitim merkezi tarafından alındı. Zorlu sınavları geçerek İstanbul'a dedektör köpeği olarak atandı. Sadettin Aksoy, Leo'nun Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. Sahibinigörünce sevinçtenne yapacağını bilemeyenLeo, Aksoy'a sarılıpuzun uzun kokladı.Gözlerinden akanyaş ise herkesi duygulandırdı. Köpeğini öpen Aksoy, onunla gurur duyduğunu belirterek, "Devletimizehizmet etmesigurur verici. Meslektaşolduk" dedi.
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