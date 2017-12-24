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‘Leo’nun gözyaşları

Belçika ‘Leo’ yeteneği keşfedilince eğitim merkezine alındı. Sınavları geçip dedektör köpek olmayı başardı. Ayrı kaldığı sahibini mezuniyet töreninde görünce gözlerinden yaşlar boşaldı...

‘Leo’nun gözyaşları
Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un 3 aylıkken sahiplendiği Leo, 2 yılda yeteneğiyle ön plana çıkınca köpek eğitim merkezi tarafından alındı. Zorlu sınavları geçerek İstanbul'a dedektör köpeği olarak atandı. Sadettin Aksoy, Leo'nun Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. Sahibini görünce sevinçten ne yapacağını bilemeyen Leo, Aksoy'a sarılıp uzun uzun kokladı. Gözlerinden akan yaş ise herkesi duygulandırdı. Köpeğini öpen Aksoy, onunla gurur duyduğunu belirterek, "Devletimize hizmet etmesi gurur verici. Meslektaş olduk" dedi.


Halit TURAN
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  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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