Türkiye tehdidi

İsrail merkezli Debka internet sitesi Suudi Arabistan hakkında şok bir iddia ortaya attı. Sitenin haberine göre Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kral Selman ile "Kudüs'e ilişkinson gelişmeleri" görüştü. Görüşmede, Kral Selman'ın Abbas'tan, Trump'ın Kudüs politikasına karşı gelmemesi istendiği iddia edildi. Abbas'a bu politikayı izlemesi halinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin arkasında olacağının da güvencesi verildi. Habere göre görüşmede Abbas'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan ilişkisini koparması istenirken, Filistin'in Türkiye'den uzak durması istendi. Bu arada uzun süredir Riyad'da hapis edilen Prens Velit bin Talal ile ilgili Washington Post gazetesi yeni bir bilgiye ulaştı. Gazete, 19 milyar dolar serveti bulunan Talal'ın serbest kalması için 6 milyor dolar talep edildiği ama Prens'in bunu kabul etmediğini duyurdu.
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