Tepe lambası dayağı

Manisa'da skandal bir olay yaşandı. İddiaya göre bir ambulans, Merkezefendi Devlet Hastanesi'nden 13 günlük bebeği aldı. Özel bir hastaneye nakletmek için yola çıktı. Ancak 35 plakalı araç sürücüsü S.B, ambulansın önünü kesti. bunun üzerine sağlık ekibi de sağa çekti. S.B., ambulanstakilere, "Sizin geçişüstünlüğünüz mü var, neden tepelambasını yakıp gidiyorsunuz" dedi. Ardından ambulans şoförü N.A. ve acil tıp teknisyeni H.T.'yi darp etti. Diğer acil tıp teknisyeni S.Ç.'ye de küfür etti. Akılalmaz olayın ardından iki tarafın da birbirini şikayet ettiği öğrenildi. Yaşanan duruma tepki gösteren Türk Sağlık Sen üyesi AydınAkagündüz, "Bu kişi ambulansın arka kapısını ve oradaki acil tıp teknisyenine saldırıp yumrukluyor. Polis ekipleri geldikten sonra bebeğin 8 Eylül Hastanesi'ne sevki sağlanıyor. Bebeğin durumu şu anda iyi. Amaorada yarım saat gibi bir gecikmeoldu. Bu kişinin alkollü olduğutahmin ediliyor. Hastaneye darp raporu almak için geldiğinde polis memurlarına alkol metreyi üflememek için direndiğini öğrendik" dedi.
Türk Sağlık Sen üyesi Aydın Akagündüz, sağlık ekiplerine saldıran kişinin cezalandırılmasını istedi...
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