Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Sudan'a gitti. Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından mevkidaşı Ömer El-Beşir ile baş başa görüştü. Görüşmenin ardından iki cumhurbaşkanı Sudan'da ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bugün bir adım attık. Türkiye Sudan arasında bir stratejik konsey anlaşmasının imzalanmış olması büyük bir önem arz ediyor. Bundan sonraki süreçte bakanlarımız kendi aralarında çalışmalarını yaparken her yıl bir ülkede yapılan çalışmalar değerlendirilecek. Bu çok önemli bir stratejik anlaşma." ifadelerini kullandı.