 ;
Yol Durumu
  1. Sizi asla unutmayacağız
  2. Teröristbaşı Feto kanlı talimatı böyle vermiş

'da imzalar atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'lı mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında Sudan ile Türkiye arasında stratejik konsey anlaşmasının imzalandığını açıkladı.

Sudanda imzalar atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün 'a gitti. Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından mevkidaşı Ömer El-Beşir ile baş başa görüştü. Görüşmenin ardından iki cumhurbaşkanı Sudan'da ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bugün bir adım attık. Türkiye Sudan arasında bir stratejik konsey anlaşmasının imzalanmış olması büyük bir önem arz ediyor. Bundan sonraki süreçte bakanlarımız kendi aralarında çalışmalarını yaparken her yıl bir ülkede yapılan çalışmalar değerlendirilecek. Bu çok önemli bir stratejik anlaşma." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: "Ne kadar güçlü olursanız olun en güçlü olan haktır"
Etiketler: ,
  • 24 Aralık 2017, Pazar 18:29
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar