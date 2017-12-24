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Erdoğan: FETÖ'nün Afrika kıtasında kökü kazınacak

Sudan'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'nün tüm Afrika kıtasında kökünün kazınacağına inanıyorum" dedi.

Erdoğan: FETÖnün Afrika kıtasında kökü kazınacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Sudan'a gitti. Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından mevkidaşı Ömer El-Beşir ile baş başa görüştü. Görüşmenin ardından iki cumhurbaşkanı Sudan'da ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan şöyle konuştu:
Erdoğan: "Ne kadar güçlü olursanız olun en güçlü olan haktır"


SUDAN'IN BİZİM DÜNYAMIZDA YERİ FARKLI
Sudan'ın bizim dünyamızda çok farklı bir yeri var. 2005 yılında Afrika'yı adeta bir stratejik kıta olarak ele almış öyle bakmıştık. Afrika'da 39 büyükelçiliğimiz var.Sudanlı kardeşlerimiz ticari ve ekonomik amborgolarla hayattan tecit edildi. Biz bu tür tecit programlarına karşı olduğumuzu her zaman söyledik Sudan'ın yanında olduk.Geldiğimiz noktada itirazlarımızın ne kadar doğru olduğunu görüyoruz.Kardeşim El Beşir'in politikalarının ciddi payı olmuştur. Bu sürecin ülke için Sudanlı kardeşlerim için hayırlı olmasını diliyorum.

"FETÖ'NÜN KÖKÜ KAZINACAK"
FETÖ ile mücadelemizi her alanda kararlılıkla yürütüyoruz. 'Eğitim, hayır, diyalog, hoşgörü' gibi kavramların arkasına saklanan bu hain yapının gerçek yüzü artık ifşa olmuştur. Sudan gibi diğer dost ülkeler de FETÖ'ye karşı gerekli tedbirleri almaya başlamıştır. Örgütün tüm Afrika kıtasında kökünün kazınacağına inanıyorum.

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  • 24 Aralık 2017, Pazar 18:20
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