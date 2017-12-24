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Son ile 17 kurum kapatıldı

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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  • 24 Aralık 2017, Pazar 10:15
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

isabetli olur.

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cevapla 24.12.2017 11:47
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