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ve Yargıtaya yeni üye kadrosu

OHAL kapsamında çıkartılan 696 sayılı ile a 16, Yargıtaya 100 yeni üye kadrosu oluşturuldu.

Danıştay ve Yargıtaya yeni üye kadrosu

OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (), Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu KHK ile a 16, Yargıtaya ise 100 yeni üye kadrosu ihdas edildi.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar 09:50
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