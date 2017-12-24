Danıştay ve Yargıtaya yeni üye kadrosu

OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu KHK ile Danıştaya 16, Yargıtaya ise 100 yeni üye kadrosu ihdas edildi.
OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu KHK ile Danıştaya 16, Yargıtaya ise 100 yeni üye kadrosu ihdas edildi.
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