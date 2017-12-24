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da şartlar belli oldu! ile yayınlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği işçilerin kadroya geçirilmesi ile ilgili düzenleme 696 sayılı ile yayınlandı.

Taşeronda şartlar belli oldu! KHK ile yayınlandı

696 sayılı 'ya göre işçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek.

OHAL kapsamındaki 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak.

Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK kapsamında taşeron işçiler, sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.

Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK'ya göre taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçebilmesinde, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak şartı yer alacak.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar 08:37
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