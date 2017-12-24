Sahte MİT’çiyi polis enseledi

Mersin'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin kendisini MİT mensubu olarak tanıtıp, vatandaşı dolandırdığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, A.O.'nun özellikle her hangi bir suç nedeniyle gözaltına alınanlara 'Seni bu iştenkurtarırım' diye dolandırdığını saptadı. Zanlı, suçüstü yakalamak için takibe aldı. Son olarak dün Mersin AdaletSarayı karşısında bulunan çay ocağında bir avukat ile buluşan A.O., para alırken suçüstü yakaladı. Sahtekarın, rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı. Sorgusunun ardından da tutuklandı.
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