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Yol Durumu
  1. ‘Leo’nun gözyaşları
  2. Zulüm sürüyor

Adım adım ’e

Mehmetçik kar kış demeden teröristlerin tepesine bindi. ’e giden yolda PKK’nın tüm inlerine tek tek girildi.

Adım adım Kandil’e
Türkiye dış güçlerin siyasi ve ekonomik baskılarına karşı mücadele verirken, bir yandan da teröre karşı darbeler vurmaya devam ediyor. Terörle mücadelede taarruz dönemine giren Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenlenen nokta operasyonlarıyla Amerika ve Avrupa destekli PKK'ya büyük darbeler vurdu. Örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan teröristleri de tek tek etkisiz hale getirmeye başlayan Mehmehçik, sınır ötesinde kara operasyonu düzenledi. 'dan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde bölgenin teröristlerden temizlenmesi için çalışmaların sürdüğü de belirtilirken "Irak'ın Kuzeyi (Avaşin- Basyan ve Hakurk) bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edilmiştir" denildi. Bölgeden gelen ilk karelerde makinelerinin de kullanıldığı görüldü.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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