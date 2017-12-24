Adım adım Kandil’e

Türkiye dış güçlerin siyasi ve ekonomik baskılarına karşı mücadele verirken, bir yandan da teröre karşı darbeler vurmaya devam ediyor. Terörlemücadelede taarruz dönemine girenTürk Silahlı Kuvvetleri, düzenlenennokta operasyonlarıyla Amerikave Avrupa destekli PKK'ya büyükdarbeler vurdu. Örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan teröristleri de tek tek etkisiz hale getirmeye başlayan Mehmehçik, sınır ötesinde kara operasyonu düzenledi. TSK'dan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde bölgenin teröristlerden temizlenmesi için çalışmaların sürdüğü de belirtilirken "Irak'ın Kuzeyi (Avaşin- Basyan ve Hakurk) bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edilmiştir" denildi. Bölgeden gelen ilk karelerde makinelerinin de kullanıldığı görüldü.
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