Diğerbakır!

Limak Filarmoni Orkestrası, Diyarbakır'da izleyicilerle ilk kez dün akşam verdiği konserle bir araya geldi. Orkestra, Zeki Müren'in sevilen şarkılarını seslendirdi. Dicle ÜniversitesiKültür Merkezi'nde düzenlenenkonsere Diyarbakırlılar dabüyük ilgi gösterdi. Orkestrayıdinlemek isteyen ziyaretçilerinkültür merkezinin önündeoluşturduğu kuyruk dikkatçekti. Sanat Yönetmeni tenor Murat Karahan, "Muhteşem bir seyirci var burada. Konserin başından beri bütün şarkıları beraber söyledik. O kadar güzel eşlik ettiler ki, gerçekten çok güzel bir gün oldu. 85 kişilik ekiple Türkiye'yi geziyoruz. Turnemizin en güzel ayaklarından birisi oldu Diyarbakır" dedi.
Zeki Müren şarkılarını dinlemek isteyen sanatseverlerin oluşturduğu kuyruk, şaşkınlık yarattı.
61 MİLYONLUKKUYRUK
Diyarbakırlılar sanat için kuyruğa girerken, İstanbullular milli piyango için kuyruktaydı. Yılbaşı özel çekiliş ikramiyesinin 61 milyon liraolduğu duyan binlerce vatandaşEminönü'nde bulunan NimetAbla gişesine koştu. 61 milyon lirayı kazanmak isteyen yüzlerce kişi, dondurucu soğuğa aldırmadan gişesinin önünde saatlerce beklemeyi göze aldı. Gişe önünde oluşan kuyruk, şaşkınlık yarattı. 10 özel güvenlik görevlisi, gişe önünde oluşabilecek olumsuzlara karşı önlem almaya çalıştı. Nimet Abla'ya gelenler arasındaTürkiye'nin dört bir yanındanvatandaşlar da vardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.