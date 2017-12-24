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Diğerbakır!

Limak Filarmoni Orkestrası, Zemi Müren’in en sevilen şarkılarını lılar için söyledi.

Diğerbakır!
Limak Filarmoni Orkestrası, 'da izleyicilerle ilk kez dün akşam verdiği konserle bir araya geldi. Orkestra, Zeki Müren'in sevilen şarkılarını seslendirdi. Dicle Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere Diyarbakırlılar da büyük ilgi gösterdi. Orkestrayı dinlemek isteyen ziyaretçilerin kültür merkezinin önünde oluşturduğu kuyruk dikkat çekti. Sanat Yönetmeni tenor Murat Karahan, "Muhteşem bir seyirci var burada. Konserin başından beri bütün şarkıları beraber söyledik. O kadar güzel eşlik ettiler ki, gerçekten çok güzel bir gün oldu. 85 kişilik ekiple Türkiye'yi geziyoruz. Turnemizin en güzel ayaklarından birisi oldu Diyarbakır" dedi.


Zeki Müren şarkılarını dinlemek isteyen sanatseverlerin oluşturduğu kuyruk, şaşkınlık yarattı.


61 MİLYONLUK KUYRUK


Diyarbakırlılar sanat için kuyruğa girerken, İstanbullular milli piyango için kuyruktaydı. Yılbaşı özel çekiliş ikramiyesinin 61 milyon lira olduğu duyan binlerce vatandaş Eminönü'nde bulunan Nimet Abla gişesine koştu. 61 milyon lirayı kazanmak isteyen yüzlerce kişi, dondurucu soğuğa aldırmadan gişesinin önünde saatlerce beklemeyi göze aldı. Gişe önünde oluşan kuyruk, şaşkınlık yarattı. 10 özel güvenlik görevlisi, gişe önünde oluşabilecek olumsuzlara karşı önlem almaya çalıştı. Nimet Abla'ya gelenler arasında Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar da vardı.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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