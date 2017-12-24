 ;
Yol Durumu
  1. Diğerbakır!
  2. Ördek avcılarına 17 bin lira ceza

Çikolata paketinden ‘ecstasy ’ çıktı

Çikolata paketinden ‘ecstasy ’ çıktı
İstanbul Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından Türkiye'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz Çarşamba günü yaptığı operasyonda Brüksel'den gelen Letonya uyruklu 24 yaşındaki kadın L.L.'yi davranışlarından kuşkulanarak takibe aldı. Şüpheli, pasaport kontrolünden geçtikten sonra durdurarak üstünde ve valizinde arama yaptı. Yapılan aramada 4 çikolata paketlerinin içinden 1 kilo 833 gram ecstasy hap çıktı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler:
  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar