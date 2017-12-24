Çikolata paketinden ‘ecstasy ’ çıktı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından Türkiye'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz Çarşamba günü yaptığı operasyonda Brüksel'den gelen Letonya uyruklu 24 yaşındaki kadın L.L.'yi davranışlarından kuşkulanarak takibe aldı. Şüpheli, pasaport kontrolünden geçtikten sonra durdurarak üstünde ve valizinde arama yaptı. Yapılanaramada 4 çikolata paketlerininiçinden 1 kilo 833 gram ecstasyhap çıktı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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