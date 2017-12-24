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1 talihliye 1.6 milyon lira

1 talihliye 1.6 milyon lira
6 Bilen Kırklareli'den 1 kişi 1 milyon 627 bin 438 lira kazandı. 5 bilenler 4 bin 662'şer lira, 4 bilenler 68'er lira, 3 bilenler 10'ar lira alacak.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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