En kral doktor!

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin doktoruna ders veren Prof. Dr. Karakoca, KOAH’ı tedavi eden bir cihaz geliştirdi. Yeni yöntemin kanseri engellediğini keşfetti. 188 kişiyi akciğer kanserine yakalanmadan iyileştirdi...
Tedavisi olmayan hastalıklardan KOAH, Göğüs HastalıklarıUzmanı Prof. Dr. YalçınKarakoca'nın buluşuyla tarihe karışacak. İcat ettiği ve patentini aldığı 'bronş içi kazıma yöntemive cihazıyla' yeni bir dönem başlatan Prof. Dr. Karakoca, tüm dünyanın dikkatini çekti.
10 GÜNLÜK EĞİTİM
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sahibi olduğu dünyanın en büyük kalp ve akciğer hastalıkları hastanesi London Royal BramptonHospital'dan Prof. Dr. SamuelKemp, 10 günlük eğitim için Türkiye'ye geldi. 210 hastada 'bronş içi kazıma yöntemi'ni uygulayan Prof. Dr. Karakoca, kanseri de bitiren uygulamayı şöyle anlattı: "Bu tedaviyle, bronşlarda kanser gelişimiriskinin de azaldığını farkettim. Akciğer kanseri gelişebilecek hücre grupları önceden tespit ediliyor ve erkenden önlem alınarak bu hücrelerde kanserin gelişmesi önlenebiliyor. 188 hastamıakciğer kanseri olmadan kurtarmayıbaşardım. 30 yıl sigara içmiş KOAH hastasında kansere yatkın hücreleri gördüm. Tamamı akciğer kanserine aday olan hastalarımda kanserleşmek isteyenhücreye izin vermedik vekanseri riskini yüzde 90 ortadankaldırdık."
VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU
Hayatını KOAH'A adayan Prof. Dr. Karakoca'nın 14 yaşındayken boğazında şişlikler oluşunca kanserden şüphelenildi. Kanser değildi ancak nefes almada zorlanınca akciğerve KOAH hastalarıyla tanıştı. Göğüs hastalıkları uzmanı olup hastaları kurtaracağına dair kendi kendine söz verdi. Ve sözünü tuttu. Yeni bir icat ve tedavi geliştirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.