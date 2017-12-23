 ;
Yol Durumu
  1. Kalp acısı
  2. 'Duygu'sal

En kral doktor!

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin doktoruna ders veren Prof. Dr. Karakoca, ’ı tedavi eden bir cihaz geliştirdi. Yeni yöntemin kanseri engellediğini keşfetti. 188 kişiyi akciğer kanserine yakalanmadan iyileştirdi...

En kral doktor!
Tedavisi olmayan hastalıklardan , Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yalçın Karakoca'nın buluşuyla tarihe karışacak. İcat ettiği ve patentini aldığı 'bronş içi kazıma yöntemi ve cihazıyla' yeni bir dönem başlatan Prof. Dr. Karakoca, tüm dünyanın dikkatini çekti.

10 GÜNLÜK EĞİTİM
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sahibi olduğu dünyanın en büyük kalp ve akciğer hastalıkları hastanesi London Royal Brampton Hospital'dan Prof. Dr. Samuel Kemp, 10 günlük eğitim için Türkiye'ye geldi. 210 hastada 'bronş içi kazıma yöntemi'ni uygulayan Prof. Dr. Karakoca, kanseri de bitiren uygulamayı şöyle anlattı: "Bu tedaviyle, bronşlarda kanser gelişimi riskinin de azaldığını farkettim. Akciğer kanseri gelişebilecek hücre grupları önceden tespit ediliyor ve erkenden önlem alınarak bu hücrelerde kanserin gelişmesi önlenebiliyor. 188 hastamı akciğer kanseri olmadan kurtarmayı başardım. 30 yıl sigara içmiş KOAH hastasında kansere yatkın hücreleri gördüm. Tamamı akciğer kanserine aday olan hastalarımda kanserleşmek isteyen hücreye izin vermedik ve kanseri riskini yüzde 90 ortadan kaldırdık."

VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU
Hayatını KOAH'A adayan Prof. Dr. Karakoca'nın 14 yaşındayken boğazında şişlikler oluşunca kanserden şüphelenildi. Kanser değildi ancak nefes almada zorlanınca akciğer ve KOAH hastalarıyla tanıştı. Göğüs hastalıkları uzmanı olup hastaları kurtaracağına dair kendi kendine söz verdi. Ve sözünü tuttu. Yeni bir icat ve tedavi geliştirdi.

Gül KİREKLO
Etiketler:
  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar