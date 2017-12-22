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'dan kritik Kudüs görüşmeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs konusunda Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bu akşam telefonda görüştü.

Erdoğandan kritik Kudüs görüşmeleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs konusunda Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bu akşam telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre telefon görüşmelerinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dün alınan kararla, ABD'nin Kudüs konusundaki beyanının gayri hukukiliğinin ortaya konulmasının memnuniyet verici olduğu belirtildi. Dünkü oylama sonucunun, bölgenin barış ve istikrarı açısından da büyük önem taşıyan Kudüs konusunda BM kararlarına ve uluslararası hukuka bağlılığı ortaya koyduğuna da işaret edildi. Alman mevkidaşına karara verilen destekten dolayı teşekkürlerini ileten , oylamada AB ülkelerinin de duyarlı bir tavır sergilemelerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS'TAN TEŞEKKÜR
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alman mevkidaşı Steinmeier, görüşme vesilesiyle ikili ilişkilere ivme kazandırmak için karşılıklı olarak çaba harcamanın önemine de dikkati çektiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin Kudüs konusundaki tutumunun hatalı olduğunun tüm dünya tarafından tescil edilmesinden memnuniyetlerini ifade ettikleri görüşmede, önümüzdeki süreçte de Filistin devletine uluslararası sahada desteğin güçlendirilmesi için koordinasyon halinde birlikte çaba harcama konusunda mutabık kaldılar. Filistin Devlet Başkanı Abbas, Kudüs meselesinde de Filistinlilere öteden beri verilen destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında tüm Türk halkına müteşekkir olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nun Kudüs'le ilgili aldığı kararı, gün içerisinde Suriye'de Doğu Guta'ya insani yardımların ulaştırılması meselesiyle ilgili olarak aradığı Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'le de görüşmüştü.
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  • 22 Aralık 2017, Cuma 23:09
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