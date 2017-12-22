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Türkiye en uzun geceyi yaşadı

Türkiye yılın en uzun gecesini yaşadı. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar karanlıkta yola düştü.

Türkiye en uzun geceyi yaşadı

21 Aralık, güneş ışınlarının Oğlak dönencesine dik gelmesiyle Güney yarım kürede yaz ayının, Kuzey yarım kürede kış ayının başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar. 21 Aralık gecesi Türkiye en uzun geceyi yaşadı.

İstanbul'da 21 Aralık;
Güneşin doğuşu: 08.27
Güneşin batışı: 17.40
Gece süresi: 14 saat 47 dakika
Gündüz süresi: 9 saat 13 dakika

En uzun gecenin yaşandığı Sinop'ta;
Gece süresi 15 saat 6 dakika,
Gündüz süresi ise 8 saat 54 dakika oldu.

En kısa gecenin yaşanacağı Hatay'da;

Gece süresi 14 saat
Gündüz süresi ise 10 saat yaşandı.

VATANDAŞ KARANLIKTA YOLLARA DÖKÜLDÜ
Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar karanlıkta yola düştü. Vatandaşlar karanlıkta metrobüs, metro istasyonlarına akın etti.
  • 22 Aralık 2017, Cuma 13:12
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