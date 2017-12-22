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'da korkunç olay! Karnındaki bebeği vurdu

Silahtan çıkan merminin anne karnındaki bebeğin başına isabet ettiği ve bebeğin öldüğü belirlendi

Sakaryada korkunç olay! Karnındaki bebeği vurdu

'nın ilçesinde 8 aylık hamile kadının belindeki tabancayı çıkarırken kazara ateş alması sonucu başına kurşun isabet eden karnındaki bebeği öldü.

Jandarma'dan yapılan açıklamaya göre, Altındere Mahallesi'nde yaşayan G.K. (34), eşine ait ruhsatlı tabancayı belinden çıkardığı esnada silah kazara ateş aldı.

Yaralanan G.K, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan G.K'nin hastanede yapılan muayenesinde 8 aylık hamile olduğu, silahtan çıkan merminin anne karnındaki bebeğin başına isabet ettiği ve bebeğin öldüğü belirlendi.

Hastanede tedavisi süren G.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
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  • 22 Aralık 2017, Cuma 12:56
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