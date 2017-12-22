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Erdoğan ve 'den kritik görüşme

, telefonda görüştüğü Devlet Başkanı 'e, gerek BM Güvenlik Konseyinde gerek BM Genel Kurulunda Kudüs konusunda sunulan karar tasarılarına desteklerinden dolayı teşekkür etti. Görüşmede, BM Genel Kurulunda dün alınan kararla, ABD’nin Kudüs konusundaki beyanının gayri hukukiliğinin ortaya konulmasının memnuniyet verici olduğu vurgulandı

Erdoğan ve Putinden kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Başkanı Vladimir 'le bugün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde ikili konular ve bölgesel meseleler konuşuldu.

, gerek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde gerek BM Genel Kurulunda Kudüs konusunda sunulan karar tasarılarına desteklerinden dolayı Putin'e teşekkür etti.

Görüşmede, BM Genel Kurulunda dün alınan kararla, ABD'nin Kudüs konusundaki beyanının gayri hukukiliğinin ortaya konulmasının memnuniyet verici olduğu vurgulandı.

YAKIN TEMAS HALİNDE OLMA KONUSUNDA MUTABIK KALINDI
İki lider, bölgenin barış ve istikrarı açısından da büyük önem taşıyan Kudüs konusunda BM kararlarına ve uluslararası hukuka bağlı kalınmasının önemine dikkati çekti.

Doğu Guta'ya insani yardım eriştirilmesi konusu başta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulan görüşmede, Astana sürecine de değinildi.

Enerji ve savunma sanayisi dahil ikili ilişkilerde alınan kararları hayata geçirmeye yönelik çalışmaların sürmesinden memnuniyetlerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin, ilerleyen süreçte de her konuda yakın temas halinde olma konusunda mutabık kaldı.
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  • 22 Aralık 2017, Cuma 13:22
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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TEVFİK, TEVFİK,

TEŞŞEKKÜRLER PUTİN ,GÖNLÜMÜZ SENDE ,SENİ SEVİYORUZ ,BUNU BİL,

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 22.12.2017 14:55
TEVFİK, TEVFİK,

TEŞŞEKKÜRLER PUTİN ,GÖNLÜMÜZ SENDE ,SENİ SEVİYORUZ ,BUNU BİL,

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 22.12.2017 14:55
KARTAL KARTAL

BU İLİSKİYİ ALLAHIM BOZMASIN AMİNNNNN....................

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 22.12.2017 13:48
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