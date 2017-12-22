Tarlasında 4 metrelik çatlaklar oluştu

Koçarlı ilçesine bağlı Mersinbelen Mahallesi Sarıçay mevkiinde çiftçilik yapan Akın Kurt, aynı bölgede bulunan özel bir firmanın işlettiği kömür ocağındaki çalışmalardan dolayı tarlasında derin çatlakların ve göçmelerin oluştuğunu iddia etti. Verdikleri tüm mücadeleye rağmen sorunlarına bir çözüm bulamadıklarını ileri süren Kurt, yetkililerden ve gerekli mercilerden tarlasının yeniden eski haline dönmesi için yardım talep etti.

"TARLADA GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Kömür ocağından dolayı tarlasında 1 ila 4 metre çatlaklar oluştuğunu, iki yıldan bu yana tarlasını işleyemediğini ifade eden Kurt, "Ben orman köylüsüyüm, dağ köylüsüyüm. Burada imkanım varken, kendi organik yetiştirdiğim ürünler varken, niye dışarıdan ürün alayım. Tarlamda 50 metre boyunda, 1 ila 4 metre derinliğinde çatlaklar var. Tarlada hiçbir güvenliğimiz yok. İki sene önce tarlamda göçük oldu, üç tane hayvanım telef oldu. Şu anda tarlamın yarısını kaplayan bölgelerde çatlaklar var. Bu aralar başlayan yağmurlarla birlikte çatlaklar derinleştikçe alttan toprak kendini koyuveriyor ve zemin gevşiyor. 6 ay önce yetkililere maden sahiplerine bunları söyledik, bunun önlemini alın diye ama tam tersine oradaki kazı işlemleri devam etti. Bu konu hakkında sonuna kadar mücadelemi vereceğim" diye konuştu.

KÖMÜR OCAĞINDA ÇALIŞMA YOK

Çalışmalar nedeniyle çevrede oluşabilecek zararlar konusunda mal sahiplerinin bilgilendirildiğini ifade eden maden firması yetkilileri ise, şuanda kömür ocağında çalışma olmadığını ancak ellerinde gerekli evrakların olduğunu savundu. Akın Kurt'a ait arazide oluşan çatlaklar ile ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını ifade eden yetkililer, tarla sahibine maddi manevi oluşabilecek bütün zararların karşılanacağı konusunda noter onaylı taahhütname verildiğini ve bunun gereklerinin yerine getirildiğini kaydetti.