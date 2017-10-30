Cansu tırmanışı

Karabük Üniversitesi öğrencisi Cansu Nur Özkalp(22), aynı zamanda Dağcılık Federasyonu Karabük Temcilcisiydi. Genç sporcu, Antalya'da kaya tırmanışı yaparken dengesini kaybetti. Düşerek can verdi. Genç kızın ölümü, ailesini ve sporcu arkadaşlarını kahretti. DoğaSporları Kulübü ise Cansu için anma yürüyüşü düzenledi. Özkalp'ın ailesi de yürüyüşe katılmak için Ankara'dan Karabük'e gitti. Yürüyüş için üniversite önünde toplanan 50 kişi, Karaağaç'a kadar araçla gittikten sonra, zirveye kadar yürüdü. KarabükÜniversitesi Doğa SporlarıKulübü Başkanı OğuzSemih Yaşar, "Cansu'nun büyük hayali Karabük'e bir tırmanış duvarı yaptırmaktı. Bu tırmanış duvarını tamamlayıp onun ismini vermeyi düşünüyoruz" dedi.
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