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1 can gitti 6 yıl istendi

, sollama yaparken karşı şeride girdi. Mümtaz Metin’i katletti. 6 yıl hapsi istendi

1 can gitti 6 yıl istendi
Korkunç kaza, 7 Ağustos günü İzmir Çeşme'de meydana geldi. Çeşme Belediyesi'nde CHP'li eski meclis üyesi olan Coşkun Vural'ın kızı Ebru Bostancı (48), lüks cipi ile yolda ilerlerken önündeki aracı sollamak istedi. Ancak bu sırada karşı şeride geçerek karşı yönden gelen Mümtaz Metin'in kullandığı araca sol ön tarafından çarptı. Kazada ağır yaralanan Vural, kurtarılamadı. Bostancı ise tedavi gördükten sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bostancı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Çeşme Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Bostancı'nın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. 35 yıllık hayat arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Hicran Nüket Metin ise şunları söyledi: "Eşimin ölümüne neden olan sürücü başsağlığı dilemeye gelmedi. Bu durum acımı ikiye katladı. Kazadan 50 gün sonra 'nın eşi Burak Bostancı başsağlığı için geldi. Eşinin psikolojik tedavi gördüğünü söyledi..."

Ceyhan TORLAK
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  • 30 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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