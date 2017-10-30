1 can gitti 6 yıl istendi

Korkunç kaza, 7 Ağustos günü İzmir Çeşme'de meydana geldi. Çeşme Belediyesi'nde CHP'li eski meclis üyesi olan Coşkun Vural'ın kızı EbruBostancı (48), lüks cipi ile yolda ilerlerken önündeki aracı sollamak istedi. Ancak bu sırada karşı şeride geçerek karşı yönden gelen MümtazMetin'in kullandığı araca sol ön tarafından çarptı. Kazada ağır yaralanan Vural, kurtarılamadı. Bostancı ise tedavi gördükten sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bostancı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Çeşme Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Bostancı'nın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. 35 yıllık hayat arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Hicran Nüket Metin ise şunları söyledi: "Eşimin ölümüne neden olan sürücü başsağlığı dilemeye gelmedi. Budurum acımı ikiye katladı. Kazadan 50 gün sonra Ebru Bostancı'nın eşi Burak Bostancı başsağlığı için geldi. Eşininpsikolojik tedavi gördüğünüsöyledi..."
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