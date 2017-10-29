Sizi gidi fındıkkıran!

Kocaeli'de İtalya'ya gidecek olan 650 bin liralık iç fındık yüklü TIR'ın çalınması olayını araştıran polis, şoke eden gerçeği ortaya çıkardı. E.T. isimli TIR şoförü Trabzon'dan yüklediği ve Bursa'dan gemiyle İtalya'ya gidecek olan Y.M.D. isimli kişiye ait650 bin lira değerindeki24 ton iç fındık yüklü aracın çalındığını iddia etti. TIR sahibi H.Y. ile birlikte polise şikayette bulunan sürücü E.T. ifadesinde Kocaeli Başiskele'de rahatsızlandığını, daha sonra TIR'ı park ederek hastaneye gittiğini anlattı. Döndüğünde aracın yerinde olmadığını söyledi. Polis, TIR'ın kapılarının kilitli olduğu ve üzerinde anahtar bırakılmadığı halde aracın çalınmasını şüpheli buldu. Bölgedeki MOBESE'leri incelendiğinde şoförE.T.'nin araçtan inipuzaklaştıktan sonra TIR'dabulunan bir başka kişininşoför mahalline geçtiğitespit edildi. Araştırmaları derinleştiren polis çalınan TIR'ın parçalanarak satıldığını belirledi. TIR'daki fındığında satıldığı tespit edildi. İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda TIR'ın sahibi H.Y., aracı çalan E.A., F.T. ve İ.T. ile A.D. kıskıvrak yakalandı. Hasta numarası yapan şoför E.T.'nin ise yurt dışında olduğu belirlendi.
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