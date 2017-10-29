Oto infaz!

Kadıköy’de 61 yaşındaki Selva Sağlam Yılmaz, aracıyla seyir halindeyken açılan ateşle direksiyon başında can verdi. Cinayeti, boşanmak üzere olduğu kendisinden 23 yaş küçük eşi Emrah Yılmaz’ın işlediği ortaya çıktı...
İSTANBUL Kadıköy dün koca vahşetine tanık oldu. Olay, öğle saatlerinde Göztepe Merdivenköy mahallesi Günaydın sokakta meydana geldi. 61 yaşındaki Selva Sağlam Yılmaz evinden çıkıp otomobiline bindi. 500 metre gittikten sonra kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna ve kafasına5 kurşun isabet eden Yılmaz, kanlar içindedireksiyona yığıldı. Saldırgan olay yerindenkaçarken çevreden yetişen vatandaşlar polis vesağlık ekibi çağırdı. Ekipler yaptıkları incelemede talihsiz kadının olay yerinde öldüğünü tespit etti. Polis, saldırganın kimliğini belirlemek için hemen çevredeki kameraları inceledi. Katilin Selva Sağlam Yılmaz'ın kendisinden 23 yaş küçük eşi Emrah Yılmaz (38) olduğu ortaya çıktı.
3 GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ...
Yılmaz'ın eşine boşanma davası açtığı ve sosyalmedya hesaplarında da kendisini boşanmışolarak gösterdiği öğrenildi. İddiaya göre büyükbir aşkla evlendiği eşinin kendisine açtığı boşanmadavasını hazmedemeyen Emrah Yılmaz'ın bir süredirkadını tehdit ettiği kaydedildi. Bu arada SelvaYılmaz'ın eşinden şiddet gördüğü de ortaya çıktı.Polis, kadının cinayetten sadece3 gün önce savcılığa başvurarak eşindenşikayetçi olduğunu belirledi. Şikayet üzerinemahkemenin, cani koca Emrah Yılmaz içinuzaklaştırma kararı verdiği kaydedildi. Öteyandan karısını öldürmek için pusu kuran EmrahYılmaz'ın başka adres bilgisi bulunamazken, 5 ayrısuçtan kaydının olduğu ifade edildi. Polis, katilkocanın peşine düştü.
SON MESAJ: HAYAT ÇOK KISA
Koca cinayetine kurban giden Selva Sağlam'ın, sosyal medya hesabına öldürülmeden bir gün önce, "Hayat çok kısa, ne kırmaya değer ne kırılmaya" yazdığı öğrenildi. Emrah Yılmaz'ın 16 Eylül'de evliliklerinin 2. yıldönümünde paylaştığı bir videonun altına ise "Ancak bunları izlersin bundan sonra. Hapiste telefon da yok, resimlere bakıp avunursun. Kıymetini bilemedin zavallı, şimdi de yan" yazdı.
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