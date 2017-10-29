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Oto infaz!

Kadıköy’de 61 yaşındaki , aracıyla seyir halindeyken açılan ateşle direksiyon başında can verdi. Cinayeti, boşanmak üzere olduğu kendisinden 23 yaş küçük eşi ’ın işlediği ortaya çıktı...

Oto infaz!
İSTANBUL Kadıköy dün koca vahşetine tanık oldu. Olay, öğle saatlerinde Göztepe Merdivenköy mahallesi Günaydın sokakta meydana geldi. 61 yaşındaki evinden çıkıp otomobiline bindi. 500 metre gittikten sonra kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna ve kafasına 5 kurşun isabet eden Yılmaz, kanlar içinde direksiyona yığıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken çevreden yetişen vatandaşlar polis ve sağlık ekibi çağırdı. Ekipler yaptıkları incelemede talihsiz kadının olay yerinde öldüğünü tespit etti. Polis, saldırganın kimliğini belirlemek için hemen çevredeki kameraları inceledi. Katilin Selva Sağlam Yılmaz'ın kendisinden 23 yaş küçük eşi (38) olduğu ortaya çıktı.




3 GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ...
Yılmaz'ın eşine boşanma davası açtığı ve sosyal medya hesaplarında da kendisini boşanmış olarak gösterdiği öğrenildi. İddiaya göre büyük bir aşkla evlendiği eşinin kendisine açtığı boşanma davasını hazmedemeyen Emrah Yılmaz'ın bir süredir kadını tehdit ettiği kaydedildi. Bu arada Selva Yılmaz'ın eşinden şiddet gördüğü de ortaya çıktı. Polis, kadının cinayetten sadece 3 gün önce savcılığa başvurarak eşinden şikayetçi olduğunu belirledi. Şikayet üzerine mahkemenin, cani koca Emrah Yılmaz için uzaklaştırma kararı verdiği kaydedildi. Öte yandan karısını öldürmek için pusu kuran Emrah Yılmaz'ın başka adres bilgisi bulunamazken, 5 ayrı suçtan kaydının olduğu ifade edildi. Polis, katil kocanın peşine düştü.

SON MESAJ: HAYAT ÇOK KISA
Koca cinayetine kurban giden Selva Sağlam'ın, sosyal medya hesabına öldürülmeden bir gün önce, "Hayat çok kısa, ne kırmaya değer ne kırılmaya" yazdığı öğrenildi. Emrah Yılmaz'ın 16 Eylül'de evliliklerinin 2. yıldönümünde paylaştığı bir videonun altına ise "Ancak bunları izlersin bundan sonra. Hapiste telefon da yok, resimlere bakıp avunursun. Kıymetini bilemedin zavallı, şimdi de yan" yazdı.

Yunus Emre KAVAK
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