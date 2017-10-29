Bravo kızlar

Üniversiteli genç kızlar erkek şiddetine dikkat çekmek için futbol takımı kurdu. Öğrenciler, “Kadına yönelik şiddetin dur denmesi için bir farkındalık yaratmak istedik. Elimizden gelen her şeyi yapacağız” diye konuştu...
Kadına şiddet bitmedi. Neredeyseher gün yurdun farklı noktalarındanzulüm ve cinayet haberleri geldi. NevşehirHacı Bektaş Veli Üniversitesi KamuYönetimi bölümünde eğitim gören kadınöğrenciler ise erkek şiddetine dikkat çekmekiçin futbol takımı kurdu. Takımınınoyuncularından Nevşehir Hacı Bektaş VeliÜniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü 4. sınıföğrencisi Güneş Aslan, antrenmanlardaoldukça heyecanlandığını söyledi. GüneşAslan, "Futbola merakım ilkokulundan berivar. Sokaklarda top koşturduğum oldu.Ama hiçbir zaman elime fırsatgeçmedi. Futbol takımında oynamak üniversitedekısmet oldu. Bir erkeğin yapabileceğisporu bir kadın neden yapamasın?Topuklu ayakkabılarla ip üstünde yürüyenkadın kramponlarla neler yapamazki" diye konuştu. Dilara Aslanoğlu ise, "Bizfarkındalık yaratmak istiyoruz. Önceliklebelirli spor alanlarının erkeklerle bağdaşlaştırılmasındanrahatsızız. Bunların kadınlarında yapabileceğini göstermek istiyoruz.Ve rakiplerimizi de bekliyoruz. Kadınayönelik şiddetin dur denmesi için bir farkındalıkyaratmak istedik. Elimizden gelen herşeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.
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