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Bravo kızlar

Üniversiteli genç kızlar erkek şiddetine dikkat çekmek için takımı kurdu. Öğrenciler, “Kadına yönelik şiddetin dur denmesi için bir farkındalık yaratmak istedik. Elimizden gelen her şeyi yapacağız” diye konuştu...

Kadına şiddet bitmedi. Neredeyse her gün yurdun farklı noktalarından zulüm ve cinayet haberleri geldi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde eğitim gören kadın öğrenciler ise erkek şiddetine dikkat çekmek için takımı kurdu. Takımının oyuncularından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü 4. sınıf öğrencisi Güneş Aslan, antrenmanlarda oldukça heyecanlandığını söyledi. Güneş Aslan, "Futbola merakım ilkokulundan beri var. Sokaklarda top koşturduğum oldu. Ama hiçbir zaman elime fırsat geçmedi. Futbol takımında oynamak üniversitede kısmet oldu. Bir erkeğin yapabileceği sporu bir kadın neden yapamasın? Topuklu ayakkabılarla ip üstünde yürüyen kadın kramponlarla neler yapamaz ki" diye konuştu. Dilara Aslanoğlu ise, "Biz farkındalık yaratmak istiyoruz. Öncelikle belirli spor alanlarının erkeklerle bağdaşlaştırılmasından rahatsızız. Bunların kadınların da yapabileceğini göstermek istiyoruz. Ve rakiplerimizi de bekliyoruz. Kadına yönelik şiddetin dur denmesi için bir farkındalık yaratmak istedik. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.
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