Su misali aktı ömrüm

Yürekleri yakan kaza önceki gün yaşandı. Şiddetli yağış nedeniyle Tekirdağ Saray'daki vatandaşlar ahırlarda mahsur kaldı. Köylüyü kurtarmaya giden, asker ve polisleri taşıyan zırhlı araç ise Galata Deresi üzerindeki köprüden geçerken, sele kapıldı. Tankçı er Sefa Parhan(23), boğularak şehitlik mertebesineulaştı. Cesedi, olay yerinden 800metre aşağıda, bir ağaca sarılmış halde bulundu. Kazada yaralananlar Parhan'ın ölmeden önce "Yüzme bilmiyorum" dediğini anlattı. Parhan'ın, terhisine ise 17 gün kaldığı ortaya çıktı. Şehitten geriye arkadaşları ile birlikte söylediği Orhan Ölmez'in 'Su misali' adlı şarkısı kaldı. Parhan'ın naaşı dün Türk bayrağına sarıldı. Askeri törenin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yollandı.
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