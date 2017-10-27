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Su misali aktı ömrüm

Tankçı , sel sularına kapıldı. Şehitlik mertebesine ulaştı. Vatan evladından geriye yanık sesiyle söylediği “Su misali” adlı şarkı kaldı...

Su misali aktı ömrüm
Yürekleri yakan kaza önceki gün yaşandı. Şiddetli yağış nedeniyle Tekirdağ Saray'daki vatandaşlar ahırlarda mahsur kaldı. Köylüyü kurtarmaya giden, asker ve polisleri taşıyan zırhlı araç ise Galata Deresi üzerindeki köprüden geçerken, sele kapıldı. Tankçı er Sefa Parhan (23), boğularak şehitlik mertebesine ulaştı. Cesedi, olay yerinden 800 metre aşağıda, bir ağaca sarılmış halde bulundu. Kazada yaralananlar Parhan'ın ölmeden önce "Yüzme bilmiyorum" dediğini anlattı. Parhan'ın, terhisine ise 17 gün kaldığı ortaya çıktı. Şehitten geriye arkadaşları ile birlikte söylediği Orhan Ölmez'in 'Su misali' adlı şarkısı kaldı. Parhan'ın naaşı dün Türk bayrağına sarıldı. Askeri törenin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yollandı.



Fırat KESKİNKILIÇ
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