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Yürekli çobana yardım eli

17 yaşındaki çoban Ramazan, elektrik teline takılan kuşu kurtarmak isterken akıma kapıldı. Elleri kesilen genç, tüm Türkiye’yi duygulandırdı. Ailesine, protez için yardım telefonları yağıyor...

Yürekli çobana yardım eli
Ağrı'nın Diyadin İlçesi'ne bağlı Günbuldu Köyü'nde çobanlık yapan , her sabah olduğu gibi yaylada hayvanları otlatırken, bir kuşun kanadının elektrik teline takıldığını gördü. Hemen direğe çıkıp kuşu kurtaran Taşdemir, inerken belindeki su matarası yüksek gerilim hattına değince akıma kapıldı. Direkten düşmek üzereyken, ayağı demire takılan ve telleri tutan Ramazan'ın iki elinde de yanıklar oluştu. Yaklaşık 1.5 saat telde asılı kalan talihsiz genç, çlan TEDAŞ ekiplerince direkten indirildi. Ambulansla önce Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşdemir, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yanık Merkezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı. Doktorların, genç yaşta sakat kalmaması için büyük çaba harcadığı Taşdemir, önceki gün ameliyat edildi. Yaklaşık 4 saat sonra ameliyattan her iki eli dirsek altından kesilerek çıktı. Ramazan'ın annesi Fatma ve babası Mehmet Taşdemir çocuklarına sarılarak ağladı. 5 çocuk annesi Taşdemir, oğluna bundan böyle kol kanat olacağını belirtti. Yurt içinden ve dışından birçok kişi baba Mehmet Taşdemir'i arayarak yardım etmek istediklerini söyledi. Devlet de Ramazan'a sahip çıktı. Baba Taşdemir, "Oğluma protez kol yapılırsa dünyalar bizim olur" dedi. Doktorlar protezin ancak bir ay sonra yapılabileceğini belirtti.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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