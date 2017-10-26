Ne ayak doktor!

Ordu'nun Kumru ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Esme Sevme, yanlış ameliyat yüzünden bir bacağını kaybetti. İddialara göre vahim olay 5 yıl önce meydana geldi. Yaşlı kadın, dizlerindeki kireçlenme nedeniyle İstanbul'daki özel bir hastaneye gitti. Ameliyata girdi. Ancak operasyondan sonradizinde bir yanma hissetti. Doktorun giydirdiği varis çorabını çıkarmak istedi. Ancak hemşireler izin vermedi. Ertesigün ise bacağının tamamensoğuduğunu fark etti. Doktoru ayağının iyi olacağını söyledi. Ancak işler pek iyi gitmedi. Aradan bir yıl geçti. Esme Sevme'ninayağı aynı doktor tarafındankesildi. Gerekçe olarak da kılcal damarının yanlışlıkla kesildiği söylendi. 4 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum kalan talihsiz kadın doktoru ve hastaneyi şikayet ettiğini belirtip, şunları söyledi: "Doktor bana 'kılcal damarıkestiğini, böyle işin başınailk defa geldiğini' söyledi. Biz durumu aile olarak gerekli yerlere şikayette bulunduk. Şikayet sonrası bizi aramayabaşladı ve şikayeti gerialmamızı söyledi. Ben muayene olmaya gittim fakat direkt beni ameliyat etti. Özel bir hastanede 3bin 500 TL o zamanın parasıyla bizden ücret alarak doktor ameliyatımızı gerçekleştirdi. Sonra da 'Aldığım parayı gerivereyim, şikayetinizi geri alın' dedi. Bizler de kabul etmedik. Hakkımı arayacağım."
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ALLAH,TAN KORKMAZ,ZALİM.
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