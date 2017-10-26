Fıkra gibi sınıf

Eskişehir'dekiNasreddin Hoca İlköğretimOkulu'na kayıtlı 4 çift ikizaynı sınıfta eğitim görüyor.Öğrencileri hem arkadaşlarıhem de öğretmenleri ayırtetmekte zorlanıyor. Bade-Gülce, Ela Su-Eda Su,Ceylin-Ecrin, ve GökayÖzaykardeşlerin sınıföğretmeni Resul Balamanise ilk kez böyle bir durumlakarşılaştığını belirtiyor.Geçmişte ikizlerin ailelerinede hocalık yaptığını belirtenBalaman, "Bu sene 4 çiftikizim oldu. 3 çift vardı,4 oldu. Bunlarla çalışmakgerçekten çok zevkli. Hembirbirlerini çok seviyorlar,hem de birbirleri ile çok güzelbir diyalog içerisindeler. Fakatbir problem var, ikizlerdenbir çiftini seçmem çok zoroluyor. En son gözlüklerininçerçeve renklerindenayırtetmeyebaşladım"diyor.
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