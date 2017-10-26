Fıkra gibi sınıf

Eskişehir'deki Nasreddin Hoca İlköğretim Okulu'na kayıtlı 4 çift ikiz aynı sınıfta eğitim görüyor. Öğrencileri hem arkadaşları hem de öğretmenleri ayırt etmekte zorlanıyor. Bade- Gülce, Ela Su-Eda Su, Ceylin-Ecrin, ve GökayÖzay kardeşlerin sınıf öğretmeni Resul Balaman ise ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirtiyor. Geçmişte ikizlerin ailelerine de hocalık yaptığını belirten Balaman, "Bu sene 4 çift ikizim oldu. 3 çift vardı, 4 oldu. Bunlarla çalışmak gerçekten çok zevkli. Hem birbirlerini çok seviyorlar, hem de birbirleri ile çok güzel bir diyalog içerisindeler. Fakat bir problem var, ikizlerden bir çiftini seçmem çok zor oluyor. En son gözlüklerinin çerçeve renklerinden ayırt etmeye başladım" diyor.